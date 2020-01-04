Названа самая безопасная страна для туристов

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Мельбурн, Австралия Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Австралия — самая безопасная в мире страна для туристов, заявили эксперты страховой компании BHTP. Об этом пишет Express.

На втором месте рейтинга оказалась Швеция, на третьем — Новая Зеландия. В первую десятку также попали Италия, Нидерланды, Франция, Исландия, Ирландия, Греция и Япония.

По данным экспертов, путешественники считают самыми безопасными поездки на курорты и заранее продуманные туры.

В ноябре сообщалось, что наиболее опасными направлениями для путешествий в 2020 году станут страны Африки, Латинской Америки и государства Персидского залива. В числе лидеров особенно ненадежных для туристов стран оказались Ливия, Сомали, Афганистан и Венесуэла. Согласно информации экспертов, там в 2020 году прогнозируются высокие риски по всем трем показателям. Опасными для здоровья туристов специалисты назвали Нигер, Гвинею, Республику Сьерра-Леоне, Либерию, Южный Судан, Эритрею и Центральноафриканскую республику.