Принц Гарри и Меган Маркл показали поклонникам подросшего сына Арчи

Share Tweet Share Share Email Comments

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл показали поклонникам подросшего сына Арчи. Мальчика запечатлели вместе со своим отцом в Канаде. Всё чаще на фотографиях и официальных открытках семьи Меган Маркл и принца Гарри появляется их сын Арчи. В этот раз ребёнка с отцом запечатлели на фоне озера в зимней одежде. Именно внешний вид подросшего малыша вызывал умиление у поклонников пары, так как на голове у него красовалась шапка с двумя помпонами. Фанаты тут же оценили этот предмет гардероба и начали писать милые комментарии, поздравляя пару с отдыхом и новогодними праздниками.

Принц Гарри и Меган Маркл проводят свой шестинедельный отдых где-то на территории Канады. Многие поклонники были уверены, что пара отправится на родину супруги герцога в Калифорнию, но по итогу они уехали другой регион. Где именно остановились знаменитые супруги, не известно. Вероятнее всего, место выбрано вдали от крупных городов, чтобы не привлекать внимание папарацци.