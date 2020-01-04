Какой праздник 4 января в России и мире

Share Tweet Share Share Email Comments100

4 января в отмечается 3 праздника.

Настасьин день

Народный праздник Настасьин день отмечается в 2020 году 4 января (дата по старому стилю – 22 декабря). Верующие православной церкви этого числа чтут память святой великомученицы Анастасии. В народе ее прозвали Узоразрешительницей, так как она помогала избавиться от тяжких уз и страданий. Святая Анастасия покровительствует беременным женщинам.

Традиции и обряды праздника

В Настасьин день чествуют матерей и весь род.

В этот праздник принято варить постную кашу и угощать ею беременных женщин. Считается, что она придает им силы, здоровья и уберегает от выкидыша.

На Руси в этот день беременные женщины и молодые девушки вышивали родовые полотенца – обереги при родах. Крестьяне готовились к рождественскому столу: кололи свинью и делали из нее колбасы.

История жизни великомученицы Анастасии

Анастасия жила в III веке в столице Римской империи – Риме. В те времена империей правил Диоклетиан. Анастасия родилась в семье язычника и тайной христианки. Мать втайне от отца воспитала ее в вере к Иисусу Христу. После смерти матери Анастасию выдали замуж за язычника Помплия, но она осталась преданной своей вере. Втайне от супруга девушка переодевалась в нищенку и помогала узникам, томящимся в тюрьмах. Однажды служанка рассказала все ее мужу, за что он подверг жену истязаниям и запер в доме.

Переписываясь со своим учителем, она узнала о скорой гибели супруга в морской пучине. Предсказание сбылось. После смерти мужа Анастасия начала раздавать все нажитое им имущество бедным и нуждающимся.

В один из дней император Диоклетиан приказал казнить всех христиан, которые находились в Римской тюрьме, а наставника Анастасии – Хрисогона – привести к нему. Ни допрос, ни пытки не смогли сломить веру великого учителя, в результате чего его обезглавили и выбросили в море. Тело мученика нашел пресвитер Зоил и спрятал в своем доме. Ночью ему привиделся Хрисогон и предсказал о скорой гибели проживающих вблизи трех христианок. Он велел направить к ним Анастасию с целью укрепления их веры в Господа Бога. После казни мучениц она похоронила их тела и отправилась в странствие.

Анастасию схватили в Иллирии, но благодаря вере в Христа ей удалось выйти на свободу. Вскоре ее задержали повторно и приговорили к голодной смерти. Однако голод не смог причинить ей больших страданий, поэтому поступил приказ утопить ее с другими осужденными. Оставленные на корабле с просверленными дырами в дне, узники должны были утонуть, но явилась святая Феодотия и привела корабль на сушу. Анастасия вместе с Евтихианом крестили 120 спасенных человек.

Узнав об этом, Диоклетиан повелел схватить Анастасию и распять. Она была растянута между 4-х столбов над костром, но огонь не коснулся тела, а просто душа покинула его. Ее похоронили в саду христианки Аполлинарии.

Приметы и поверья

Какая погода в Настасьин день, такая и в октябре будет.

Если с крыш свисает много сосулек, то год будет урожайным.

Если облака по небу против ветра идут, то скоро начнется снегопад.

Если количество воды в реке уменьшилось, то летом начнется засуха, и у рыболовов будет маленький улов.

В Настасьин день запрещается бить животных, в противном случае человека настигнут болезни и возникнут проблемы с ногами. Нельзя прокалывать уши, иначе они долго не заживут. Запрещается ходить босиком и вязать, так как это может привести к аресту родственника.

День Ньютона

День Ньютона отмечается в 2020 году 4 января. Праздник справляют ученые, исследователи, любители научных экспериментов. В этот день принято посещать могилу Ньютона в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Сэр Исаак Ньютон – великий английский ученый, гений, уникум. Он родился 4 января 1643 года (25 декабря 1642 года – по старому стилю) в семье фермера. Исаак появился на свет недоношенным и болезненным. Но он смог проявить свой характер, упорство и выжить.

Ньютон занимался физикой, математикой, механикой, астрономией, алхимией и богословием. В конце жизни посвятил себя истории и теологии. Прожил 83 года. Оставил после себя множество открытий в естественных науках. Самое известное из них – раскрытие тайны всемирного тяготения. Легенда гласит, что упавшее рядом с Ньютоном яблоко вызвало в его голове вопрос, ответ на который впоследствии прославил ученого на весь мир.

Интересные факты

В 1705 году королева Англии и Шотландии Анна возвела 62-летнего Ньютона в рыцари. С тех пор он стал сэром Исааком Ньютоном.

В честь Ньютона названа единица измерения силы, астероиды, теоремы, законы, уравнения, формулы.

Британский институт физики с 2008 года начал вручать ученым международную награду в области физики – медаль Исаака Ньютона – за особые достижения в этой науке.

Новогодние каникулы 4 день