Турецкий парламент голосует об отправке военных в Ливию. Кто «за» и кто «против», что ожидать?

Министр обороны Хулиси Акар: резолюция дает возможность проведения военных операций (участвовать в боестолкновениях).

Вице-президент Фуад Октай: не будем называть это военной операцией. Наша цель быть превентивной силой. Надеемся, что наше нахождение в Ливии заставит стороны отказаться от вооруженного конфликта.

Оппозиция: в целях создания ихванского братства (единства Братьев мусульман) власти готовы проливать кровь турецких солдат. Они ответят за это перед историей.

Между тем, неизвестно, сколько военных намерена направить Анкара, комментариев по этому поводу никто не даёт.

Кто «за» и кто «против», какой результат ожидать?

За: правящая партия (ak parti, ПСР, Эрдоган), националисты (mhp, Бахчели) исламистская партия (saadet, Карамоллаоглу),

Против: Кемалисты (chp, Кылычдароглу), прокурдская партия (hdp, Темелли)

Не понятно: националисты центристы (iyi parti, Акшенер). Т.е. они как бы душой за, но в рамках союза с кемалистами, и из солидарности с оппозицией — против, а вот как они будут голосовать определенности нет.

При всём при этом, у Эрдогана и так достаточно кресел для победы в голосовании, а если добавить националистов (у них коалиция с последних парламентских выборов), то исход понятен: резолюция пройдет в парламенте с лёгкостью.