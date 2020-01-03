У Луцьку на Соборності горить багатоповерхівка. ОНОВЛЕНО

У Луцьку на проспекті Соборності, 14а сталася пожежа на 5-му поверсі багатоповерхівки.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Подія трапилася сьогодні, 3 січня, в обідню пору.

Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у пресслужбі ДСНС, надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку. Нині на місці працюють рятувальники та «швидка».

Також попередньо є необхідність у порятунку мешканця багатоповерхівки.

Станом на 14:00 жінку, що була у димовій пастці, врятували. Мешканку квартири госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню.