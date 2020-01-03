Toyota начинает прием заказов на кроссовер Toyota Wildlander

Новый кроссовер Toyota Wildlander, созданный на базе модели RAV4 специально для китайского рынка, станет доступен для заказа уже 9 января. Первые «товарные» автомобили доберутся до покупателей в апреле.

Заказать новинку можно будет в четырех комплектациях с двумя вариантами силового агрегата: 2,0-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 171 л.с. в паре с вариатором Direct Shift-CVT или гибридной силовой установкой с суммарной отдачей 222 л.с. Привод – передний или полный.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», премьера Toyota Wildlander состоялась в конце ноября на автосалоне в Гуанчжоу. Став перелицованной версией кроссовера RAV4 пятого поколения, новинка получила переработанные бамперы, иную головную оптику и оригинальную радиаторную решетку.



Интерьер Toyota Wildlander. Фото Toyota



Toyota Wildlander. Фото Toyota

По салону Wildlander полностью идентичен донору. Узнать его получится только в топовой комплектации, где вместо 8-дюймового будет 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы и вентилируемые передние сиденья. Также паркетник оснащен адаптивным круиз-контролем с функцией распознавания дорожных знаков, системой предотвращения фронтальных столкновений, камерами кругового обзора и системой удержания в полосе.

Цены на новинку пока не объявлены. Ожидается, что кроссовер оценят минимум в 173 800 юаней или 1,5 млн рублей.