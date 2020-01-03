Toyota начинает прием заказов на кроссовер Toyota Wildlander

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Toyota начинает прием заказов на кроссовер Toyota Wildlander

Новый кроссовер Toyota Wildlander, созданный на базе модели RAV4 специально для китайского рынка, станет доступен для заказа уже 9 января. Первые «товарные» автомобили доберутся до покупателей в апреле.

Заказать новинку можно будет в четырех комплектациях с двумя вариантами силового агрегата: 2,0-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 171 л.с. в паре с вариатором Direct Shift-CVT или гибридной силовой установкой с суммарной отдачей 222 л.с. Привод – передний или полный.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», премьера Toyota Wildlander состоялась в конце ноября на автосалоне в Гуанчжоу. Став перелицованной версией кроссовера RAV4 пятого поколения, новинка получила переработанные бамперы, иную головную оптику и оригинальную радиаторную решетку.

Toyota начинает прием заказов на кроссовер Toyota Wildlander
Интерьер Toyota Wildlander. Фото Toyota

Toyota начинает прием заказов на кроссовер Toyota Wildlander
Toyota Wildlander. Фото Toyota

По салону Wildlander полностью идентичен донору. Узнать его получится только в топовой комплектации, где вместо 8-дюймового будет 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы и вентилируемые передние сиденья. Также паркетник оснащен адаптивным круиз-контролем с функцией распознавания дорожных знаков, системой предотвращения фронтальных столкновений, камерами кругового обзора и системой удержания в полосе.

Цены на новинку пока не объявлены. Ожидается, что кроссовер оценят минимум в 173 800 юаней или 1,5 млн рублей.