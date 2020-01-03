BI: Трамп отругал сотрудников Белого дома из-за сокрытого звонка Путина

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Президент США Дональд Трамп во время мероприятия в Фарго, Северная Дакота, 27 июня 2018 года

Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп отругал экс-директора разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сказали ему о звонке российского лидера Владимира Путина в 2017 году. Об этом говорится в новой книге Питера Бергена «Трамп и его генералы: цена хаоса», посвященной спорным отношениям администрации Трампа с Пентагоном, передает Business Insider.

Ссылаясь на источники, автор пишет, что 27 января 2017 года, через несколько недель после победы в президентской гонке, Трамп встречался с британским премьером Терезой Мэй в Белом доме. Во время обеда Мэй поинтересовалась у Трампа о том, звонил ли ему Путин. Президент ответил отрицательно. Тогда Флинн, стоявший рядом с Трампом, наклонился к нему и сказал, что президент России звонил несколько дней назад.

Расстроенный этим ответом, Трамп начал критиковать Флинна и других сотрудников резиденции.

«Ты что шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, а ты не подставил [мне трубку]? О чем ты думал?», — передаются в книге слова Трампа.

Тогда генерал-лейтенант армии США стал оправдываться о наличии большого количества звонков, но Трамп не захотел это слушать. Американский политик назвал Путина «единственным человеком на земле, который может уничтожить США» и поставил под сомнение решение своего персонала отложить их разговор по телефону.

«Что это за быки? Как такое возможно, что Путин звонит мне, а они не говорят? Я не знаю, что вы, ребята, делаете», — заключил Трамп.

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