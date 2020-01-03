«Мы могучие», — на Украине предлагают послать ЕС на три буквы

Украинцы начинают задумываться, нужно ли им «вступать в ряды этих импотентов».

Киевские пропагандистские СМИ подхватили возмущённый пост в соцсети украинского блогера Алексея Арестовича о том, что пора послать вожделенный Евросоюз вместе с советами примириться с Россией.

Подытоживая свои рассуждения на тему глобальной расстановки сил и нынешней ситуации в геополитике, а также об усиливающейся роли Турции во многих процессах, Арестович указал на зависимость Европы, слабеющие США и НАТО. И в связи с этим раскритиковал советы стран ЕС Украине о налаживании диалога с Россией.

«И только Украина прет против тренда:

— мы миримся тогда, когда все готовятся воевать и воюют со всеми.

Потому, что мы могучие.

Военная опасность нарастает с каждым днём, но когда нас такая фигня останавливала?..

Возникает вопрос о дальнейшей судьбе НАТО в этом тренде. Например, о месте в нем Турции.

Что касается ЕС, то необходимость вступать в ряды этих импотентов, способных только, в силу своей глупости и слабости, влетать в различные виды зависимости от авторитарных режимов, попутно приторговывая интересами Украины, для меня все менее очевидна с каждым новым их провалом.

Франция активно сотрудничает с РФ в той же самой Ливии, Германия в энергетической сфере.

Не пошли бы они на х*р со своими советами о примирении с Россией?..» — предложил украинский блогер.