США отправят дополнительно три тысячи военных на Ближний Восток

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. США отправят дополнительно 3000 военнослужащих на Ближний Восток на фоне роста напряженности с Ираном после авиаудара, в котором был убит иранский генерал Касем Сулеймани, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

По его словам, дополнительные войска поступят из сил немедленного реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии, их численность составит 3000 солдат.

Ранее глава Пентагона Майк Эспер заявил после атаки на американское посольство в Багдаде, что США направят в регион 750 солдат.

В четверг Пентагон подтвердил, что США провели операцию против командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.