Лавров в беседе с Помпео обвинил США в нарушении международного права

МОСКВА, 3 января/ Радио Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу обсудили прошедшую операцию по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту в Ираке.

Лавров заявил Помпео, что акции по устранению официальных лиц суверенного государства нарушают международное право. Также РФ призывает США отказаться от силового решения проблем в международной сфере. Об этом Лавров сказал американскому коллеге в телефонной беседе.

«Лавров подчеркнул, что целенаправленные акции государства-члена ООН по устранению официальных лиц другого государства-члена ООН, да к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома, грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения», – заявили в МИД РФ.

В госдепартаменте, в свою очередь, отметили, что привержены деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

«Госсекретарь Помпео обсудил недавнее решение президента (США Дональда) Трампа предпринять решительные оборонительные действия для защиты американского персонала за рубежом, убив Касема Сулеймани в ответ на неминуемую угрозу жизни американцев. Госсекретарь ясно дал понять, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены деэскалации», – говорится в сообщении пресс-службы Госдепа, которое приводит РИА Новости.

Пентагон 2 января подтвердил, что США провели операцию против командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Кроме него, среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи намерен отомстить за смерть Сулеймани. Резко высказался и глава Ирана Хасан Роухани.

Убийство иранского генерала вызвало осуждение среди политиков и экспертов, в том числе американских.

Сотрудники Минобороны назвали действия США «недальновидными». Генсек ООН Антониу Гуттериш из-за событий вокруг Ирана призвал стороны «к сдержанности».

В багдадском аэропорту, помимо Сулеймани, были убиты еще несколько лидеров шиитского ополчения.

Ранее радио Sputnik сообщало, как мир реагирует на убийство генерала в Ираке.