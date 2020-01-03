Макрон позвонил Путину из-за убийства военными США Сулеймани

По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они высказали обеспокоенность гибелью командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани после американского ракетного удара по аэропорту Багдада.

«С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего силами специального назначения „Кудс“ Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани в результате ракетного удара США. Констатировано, что эта акция может серьезно обострить ситуацию в регионе», — говорится в сообщении Кремля.

Ранее в Пентагоне отметили, что целью авиаудара по международному аэропорту Багдада являлась ликвидация Сулеймани. Разрешение на авиаудар дал президент США Дональд Трамп. В минобороны США считают, что Сулеймани планировал атаковать американских дипломатов и военных, находящихся в Ираке.

Международный аэропорт в Багдаде был обстрелян в ночь на 3 января. В ходе авианалета уничтожены 10 военных.