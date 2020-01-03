Церковная реформа патриарха Никона и крещение Руси в новую религию

Патриарх Никон (в миру Никита Минин 1605-1681гг) вступил на московский патриарший престол в 1652 году. Еще до возведения в патриархи он сблизился с царем Алексеем Михайловичем. Вместе они и задумали переделать русскую церковь на новый лад: ввести в ней новые чины, обряды, книги, чтобы она во всем походила на греческую церковь, которая давно уже перестала быть вполне благочестивой.

Гордый и самолюбивый, патриарх Никон не имел большого образования. Никон происходил из крестьянской семьи из Нижегородского края. Будучи уже игуменом встретился с Алексеем Михайловичем, произвел на благочестивого царя сильное впечатление, он настоял, чтобы Никон перешел в Москву.

Никон он окружил себя учеными украинцами и греками, из которых наибольшую роль стал играть Арсений Грек, человек весьма сомнительной веры. Воспитание и образование Арсений получил у иезуитов; по прибытии на Восток он принял магометанство, затем снова примкнул к православию, а потом уклонился в католичество. Когда он появился в Москве, его отправили в Соловецкий монастырь как опасного еретика. Отсюда и взял его Никон к себе и сразу сделал главным помощником в церковных делах. Это вызвало большой соблазн и ропот в среде верующего русского народа.Но возражать Никону было нельзя. Царь предоставил ему неограниченные права в делах церкви. Никон, ободренный царем, делал что хотел, ни с кем не советуясь. Опираясь на дружбу и власть царскую, он приступил к церковной реформе решительно и смело.

Реформы патриарха Никона

Патриарх Никон стал вводить в русскую церковь новые обряды, новые богослужебные книги и другие новшества без одобрения собора, самовольно. Это и послужило причиной церковного раскола. Кто последовал за Никоном, тех народ стал называть «никонианами», или новообрядцами.

Сами же последователи Никона, пользуясь государственной властью и силой, провозгласили свою церковь православной, или господствующей, а своих противников стали звать оскорбительной и принципиально неверной кличкой «раскольники». На них они свалили и всю вину церковного раскола. На самом же деле противники никоновских нововведений не совершали никакого раскола: они остались верны древним церковным преданиям и обрядам, ни в чем не изменив своей родной православной церкви. Поэтому они справедливо называют себя православными старообрядцами, староверами или древлеправославными христианами.

Наиболее важными изменениями и нововведениями были следующие:

Вместо двоеперстного крестного знамения, которое было принято на Руси от греческой православной церкви вместе с христианством и которое является частью святоапостольского предания, было введено троеперстие. В старых книгах, в согласии с духом славянского языка, всегда писалось и выговаривалось имя Спасителя «Исус», в новых книгах это имя было переделано на грецизированное «Иисус». В старых книгах установлено во время крещения, венчания и освящения храма делать обхождение по солнцу в знак того, что мы идем за Солнцем-Христом. В новых книгах введено обхождение против солнца. В старых книгах, в Символе Веры (VIII член), читается: «И в Духа Святаго Господа истиннаго и животворящаго», после же исправлений слово «истиннаго» было исключено. Вместо «сугубой», т. е. двойной аллилуйи, которую творила русская церковь с древних времен, была введена «трегубая» (тройная) аллилуйя. Божественную литургию в Древней Руси совершали на семи просфорах, новые «справщики» ввели пятипросфорие, т. е. две просфоры исключили.

Приведенные примеры показывают, что Никон и его помощники дерзко посягнули на изменение церковных установлений, обычаев и даже апостольских преданий русской православной церкви, принятых от греческой церкви при крещении Руси.

Что сделал Никон на самом деле?

При вступлении в свои патриаршьи обязанности Никон заручился поддержкой царя не вмешиваться в дела Церкви. Царь и народ обязались исполнить это завещание, и оно исполнилось. Только вот народ-то на самом деле не спрашивали, мнение народа выразил царь (Алексей Михайлович Романов) и придворные бояре. А во что же вылилась пресловутая церковная реформа 1650-х – 1660-х годов знают почти все, но та версия реформ, которая преподносится в массы не отражает всей её сути.

Истинные цели реформы Никона сокрыты от непросвещённых умов русского народа. У народа, у которого украли истинную память о его великом прошлом, истоптали всё его наследие, не остаётся ничего другого, как верить в то, что им преподносят на блюдечке. Только пора уже с этого блюдечка убирать гнилые яблоки, и раскрывать людям глаза на то, что же произошло на самом деле.

Официальная версия церковных реформ Никона не только не отражает истинных её целей, но и преподносит патриарха Никона как зачинщика и исполнителя, хотя Никон был всего лишь «пешкой» в умелых руках кукловодов, которые стояли не только за ним, но и за самим царём Алексеем Михайловичем.

И что ещё интересно, несмотря на то, что некоторые церковники хулят Никона как реформатора, изменения, которые он провёл, продолжают действовать до сих пор в той же самой церкви! Вот они двойные стандарты!

Давайте теперь посмотрим, что же это была за реформа такая

Основные реформаторские нововведения по официальной версии исТОРиков: Так называемая, «книжная справа», которая заключалась в переписании богослужебных книг. В богослужебные книги было внесено множество текстовых изменений, например, слово «Исус» заменили на «Иисус». Двуперстное крестное знамение заменено трёхперстным. Отменены земные поклоны. Крестные ходы стали проводить в обратном направлении (не посолонь, а противосолонь, т.е. против солнца). Пытался ввести 4-конечный крест и на незначительный отрезок времени ему это удалось.

Реформаторских изменений исследователи приводят много, но вышеперечисленное особо выделяют все, кто изучает тему реформ и преобразований времён правления патриарха Никона.

Что касается «книжной справы». Во время крещения Руси в конце Х в. у греков существовало два устава: Студийский и Иерусалимский. В Константинополе имел распространение сначала Студийский устав, который и перешел на Русь. Но все большее распространение в Византии стал получать и Иерусалимский устав, ставший к началу XIV в. там повсеместным. В связи с этим на протяжении трех веков незаметно изменялись там и богослужебные книги. В этом и была одна из причин разницы в богослужебной практике русских и греков. В XIV веке различие между русским и греческим церковным обрядом было уже весьма заметно, хотя русские богослужебные книги вполне соответствовали греческим книгам Х-ХI вв. Т.е. надобности в переписывании книг не было вообще! К тому же, книги Никон решил переписывать с греческих и древних харатейных русских. А как вышло на самом деле?

Что искал Никон в народе?

А на самом деле келарь Троице-Сергиевой Лавры Арсений Суханов посылается Никоном на Восток специально за источниками для «справы», и вот он вместо этих источников привозит в основном рукописи, «не имеющие отношения к исправлению богослужебных книг» (книги для домашнего чтения, например, слова и беседы Иоанна Златоуста, беседы Макария Египетского, слова подвижнические Василия Великого, творения Иоанна Лествичника, патерики и пр.). В числе этих 498 рукописей оказалось также около 50 рукописей даже нецерковной письменности, например, труды эллинских философов — Троя, Афилистрата, Фоклея «о животных морских», Ставрона философа «о землетрясениях и т.п.).

Не говорит ли это о том, что Арсений Суханов был послан Никоном за «источниками» для отвода глаз? Проездил Суханов с октября 1653 г. по 22 февраля 1655 г., т. е. почти полтора года, и привез всего только семь рукописей для правки именно церковных книг — серьезная экспедиция с несерьезными результатами.

«Систематическое описание греческих рукописей Московской Синодальной библиотеки» полностью подтверждает сведения о всего лишь семи рукописях, привезенных Арсением Сухановым. Наконец, Суханов, конечно, не мог на свой страх и риск добывать за тридевять земель труды языческих философов, рукописи о землетрясениях и морских животных вместо необходимых источников для исправления богослужебных книг. Следовательно, он имел на это соответствующие инструкции Никона…

И снова узнаем о переписывании книг

Но, в итоге получилось ещё «интереснее» — книги переписывались по новым греческим книгам, которые были отпечатаны в иезуитских парижских, венецианских типографиях. Вопрос, зачем Никону понадобились книги «язычников» (хотя правильнее будет сказать славянские ведические книги, а не языческие) и древние русские харатейные книги, остаётся открытым.

Но именно с церковной реформы патриарха Никона начинается Великая Книжная Гарь на Руси, когда в огромные костры сваливали целые подводы книг, обливали смолой и поджигали. А тех, кто сопротивлялся «книжной справе» и реформе в целом, отправляли туда же! Инквизиция, проводимая на Руси Никоном, не жалела никого: в костры отправлялись и бояре, и крестьяне, и церковные сановники.

Ну, а во времена Петра I Великая Книжная Гарь набрала такую мощь, что на данный момент у русского народа не осталось почти ни одного оригинального документа, летописи, рукописи, книги. Пётр I с широким размахом продолжил дело Никона в стирании памяти русского народа. У сибирских старообрядцем существует предание, что при Петре I одновременно было сожжено столько старопечатных книг, что после этого из кострищ выгребли 40 пудов (что равно 655 кг!) расплавленных медных застёжек.

Во времена реформ Никона горели не только книги, но и люди. Инквизиция шагала не только по просторам Европы, и Русь, к сожалению, затронула не меньше. Жестоким гонениям и казням подвергались русские люди, совесть которых не могла согласиться с церковными нововведениями и искажениями. Многие предпочитали умереть, чем предать веру своих отцов и дедов. Веру православную, а не христианскую. Слово православный не имеет никакого отношения к церкви! Православие означает Славь Правь. Правь – мир Богов, или мировоззрение, которому учили Боги (Богами раньше называли людей, достигших определённых способностей, и вышедших на уровень творения. Другими словами, это были просто высокоразвитые люди).

Никон создал Русскую Православную церковь

Русская Православная церковь получила свое наименование после реформ Никона, который понял, что победить родную веру Русов не удалось, осталось попробовать его ассимилировать с христианством. Правильное наименование РПЦ МП во внешнем мире «Ортодоксальная автокефальная церковь византийского толка».

Вплоть до 16 века даже в русских христианских летописях вы не встретите термин «православие” в отношении христианской религии. По отношению к понятию «вера» применяются такие эпитеты, как «божья”, «истинная”, «христианская”, «правая” и «непорочная”. А в иностранных текстах вы и сейчас никогда не встретите это название, так как византийская христианская церковь называется – orthodox, и на русский переводится – правильное учение (в пику всем остальным «неправильным”).

Ортодоксия – (от греч. orthos – прямой, правильный и doxa – мнение), «правильная” система взглядов, фиксированная авторитетными инстанциями религиозной общины и обязательная для всех членов этой общины; правоверие, согласие с учениями, проповедуемыми церковью. Ортодоксальной называют главным образом церковь ближневосточных стран (например, греческая ортодоксальная церковь, ортодоксальное мусульманство или ортодоксальный иудаизм). Безусловное следование какому-нибудь учению, твердая последовательность во взглядах. Противоположность ортодоксии – иноверие и ереси.Никогда и нигде в других языках вы не сможете найти термин «православие” относительно греческой (византийской) религиозной формы. Подмена терминов образности внешней агрессивной форме понадобилась потому, что ИХ образы не срабатывали на нашей русской земле, вот и пришлось мимикрировать под уже имеющиеся привычные образы.

Термин «язычество” означает «другие языки”. Термин этот, служил ранее русам просто для определения людей разговаривающих на других языках.

Изменение двуперстного крестного знамения на трёхперстное

Почему Никон решился на такое «важное» изменение обряда? Ибо даже греческие священнослужители признавали, что нигде, ни в одном источнике, не написано о крещении тремя перстами!

В отношении того, что ранее у греков было двуперстие, историк Н.Каптерев приводит неоспоримые исторические свидетельства в своей книге «Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных книг». За эту книгу и другие материалы по теме реформы Никона Каптерева пытались даже изгнать из академии и всячески старались наложить запрет на печатание его материалов. Теперь же современные историки говорят, что Каптерев был прав в отношении того, что двуперстие у славян существовало всегда. Но не смотря на это, в церкви до сих пор не отменён обряд трёхперстного крещения.

О том, что на Руси издавна существовало двуперстие, можно видеть хотя бы из послания Московского патриарха Иова грузинскому митрополиту Николаю: «Молящиеся, креститися подобает двема персты…».

А ведь двуперстное крещение – это древний славянский обряд, который изначально и позаимствовала христианская церковь у славян, несколько его видоизменив.

Вот, что пишет Светлана Левашова в своей книге «Откровение» по этому поводу:

«…Идя на бой, каждый воин проходил через своеобразный обряд и произносил привычное заклинание: «За ЧЕСТЬ! За СОВЕСТЬ! За ВЕРУ!». При этом воины делали магическое движение – касались двумя пальцами левого и правого плеча и последним – середины лба… А ритуал движения (или кресчения) «позаимствовала» себе та же христианская церковь, добавив к нему четвёртую, нижнюю часть… часть дьявола». В итоге получился всем христианам хорошо известный ритуал крещения пальцами, правда, с измененной последовательностью – по христианскому обряду сначала пальцы кладут на лоб, затем на живот (в область пупка), потом на правое плечо и в конце на левое.

Церковь до Никоновской реформы

А вообще, если проанализировать дониконовскую церковь, то увидим, что очень многое в ней тогда ещё было ведического. Элементы солнечного культа славян были во всём – и в одеждах, и в обрядах, и в пении, и в живописи. Все храмы строго строились на местах древних ведических капищ. Внутри храмов стены и потолки разукрашивались свастичными символами. Посудите сами, даже крестный ход совершался посолонь, т.е. по солнцу, и процедура крещения происходила без купели с водой, люди перекрещивались двумя перстами и многое другое. Это только Никон привнёс в русскую церковь элементы лунного культа, а до него их было сравнительно немного.

Патриарх Никон, понимая особенное отношение русского народа к древним обрядам, которое невозможно было искоренить не только среди обычного населения, но и среди аристократии, бояр, решил напрочь вытравить их из памяти путём элементарной подмены одних обрядов на другие!

И ему это удалось, как никому прежде.Со временем, спустя всего несколько веков от крещения Руси, осталось очень мало людей, которые бы помнили и могли передать истинные знания о прошлом своим потомкам. Память о прошлом жила лишь в обрядах, традициях и праздниках. Настоящих славянских праздниках! Но и им была уготована нелёгкая учесть.

Несмотря на крещение Руси в новую религию, народ как праздновал, так и продолжает праздновать свои древние славянские праздники. До сих пор! Наверное, все любят кушать блины на Масленицу и кататься с ледяных горок. Только мало кто знает, что этот праздник раньше назывался Комоедица. И отмечался совершенно в другое время. Только когда Никон привязал праздники славян к лунному культу, произошли небольшие сдвиги некоторых праздников. А Масленица (Комоедица) является самым настоящим славянским праздником по своей сути. Этот праздник настолько любим русскими людьми, что церковники до сих пор борятся с ним, но безуспешно. У славян было множество праздников, на которые почитались любимые и родные Боги.

Подмена понятий и символов

Учёный и академик Николай Левашов на одной из своих встреч с читателями рассказал, какую подлость совершил патриарх Никон:

Оказывается, всего то и нужно было на славянские праздники наложить христианские, на Богов – святых, и «дело в шляпе», как говорится.

Патриарх Никон нашёл очень правильное решение по уничтожению памяти о нашем прошлом. Это подмена одного другим!

Вот так подло, руками Никона, продолжилось превращение русского человека, свободного по своей природе и мировоззрению, в самого настоящего раба, в «Ивана, не помнящего своего родства».

А теперь давайте посмотрим, про какие такие праздники и святых говорил Н.Левашов в своём выступлении.

Дата

Русский праздник

Христианский праздник

06.01

Праздник бога Велеса

Рождественский сочельник07.01

Коляда

Рождество Христово

24.02

День бога Велеса (покровитель скота)

День св. Власия (покровитель животных)

02.03

День Марены

День св. Марианны

07.04

Масленица (отмечается за 50 дней до Пасхи)

Благовещение

06.05

День Дажьбога (первый выгон скота, договор пастухов с чёртом)

День св. Георгия Победоносца (покровитель скота и покровитель воинов)

15.05

День Бориса-хлебника (праздник первых ростков)

Перенесение мощей благоверных Бориса и Глеба

22.05

День бога Ярилы (бог весны)

Перенесение мощей св. Николая Весеннего, приносящего тёплую погоду

07.06

Триглав (языческая троица — Перун, Сварог, Свентовит)

Св. Троица (христианская троица)

06.07

Русальная неделя

День Аграфены купальницы (с обязательным купанием)

07.07

День Ивана Купалы (во время праздника обливали друг друга водой, купались)

Рождество Иоанна Крестителя

02.08

День бога Перуна (бог грома)

День св. Илии Пророка (громовержца)

19.08

Праздник первых плодов

Праздник освящения плодов

21.08

День бога Стрибога (бог ветров)

День Мирона Ветрогона (приносящего ветер)

14.09

День Волха Змеевича

День преподобного Симона Столпника

21.09

Праздник рожениц

Рождество Богородицы

10.11

День богини Макоши (богини-пряхи, прядущей нить судьбы)

День Параскевы Пятницы (покровительницы шитья)

14.11

В этот день Сварог открыл людям железо

День Козьмы и Дамиана (покровителей кузнецов)

21.11

День богов Сварога и Симаргла (Сварог — бог неба и огня)

День Михаила Архангела

Эта таблица взята из книги Д. Байды и Е.Любимовой «Библейские картинки, или что такое «божья благодать?».

Вполне наглядно и показательно: каждому славянскому празднику по христианскому, каждому славянскому Богу по святому. Такой подлог Никону простить невозможно, как и церкви вообще, которых можно смело назвать преступниками. Это самое настоящее преступление против русского народа и его культуры. И таким вот предателям ставят памятники и продолжают чествовать. В 2006г. в г. Саранске был воздвигнут и освящён памятник Никону, патриарху, который растоптал память русского народа.

Реформа Никона была направлена против народа

«Церковная» реформа патриарха Никона, как мы уже видим, затронула не церковь, она чётко проводилась против традиций и устоев русского народа, против славянских обрядов, а не церковных.

Вообще, «реформа» знаменует рубеж, с которого начинается резкое оскудение веры, духовности и нравственности в русском обществе. Все новое в обрядах, архитектуре, иконописи, пении — западного происхождения, что отмечают и гражданские исследователи.

Перемены в архитектуре

«Церковные» реформы середины XVII века имели прямое отношение к культовому строительству. Предписание точно следовать византийским канонам выдвинуло требование строить церкви «о пяти верхах, а не шатром».

Шатровые постройки (с пирамидальным верхом) известны на Руси ещё до принятия христианства. Такой тип построек считается исконно русский. Потому-то Никон своими реформами позаботился и о такой «мелочи», ведь это был самый настоящий «языческий» след в народе. Под угрозой смертной казни мастера-умельцы, зодчие, как только не ухитрялись сохранить форму шатра у храмовых построек и мирских. Несмотря на то, что приходилось строить купола с луковичными главками, общую форму строения делали пирамидальной. Но не везде удавалось обмануть реформаторов. В основном это были северные и отдалённые районы страны.

С тех пор храмы строят с куполами, сейчас шатровая форма построек стараниями Никона полностью забыта. А ведь наши далёкие предки прекрасно понимали законы физики и влияние формы предметов на пространство, и неспроста строили именно шатровым верхом.

Вот так вот Никон у народа память обрезал.

Также в деревянных церквях меняется роль трапезной, превращаемой из помещения по-своему мирского в сугубо культовое. Она окончательно теряет свою самостоятельность и становится частью церковного помещения.

Первичное же назначение трапезной отражено в самом её названии: здесь устраивались общественные трапезы, пиры, «братчины», приуроченные к определённым торжественным событиям. Это отголосок традиций наших предков. В трапезной было место ожидания для прибывших из соседних деревень. Таким образом, по своей функциональности трапезная несла в себе именно мирскую суть. Патриарх Никон сделал из трапезной церковное детище. Данное преобразование предназначалось, прежде всего, для той части аристократии, которая ещё помнила о древних традициях и корнях, о предназначении трапезной и тех праздниках, которые в ней отмечались.

Но не только трапезную прибрала к свои рукам церковь, но и колокольни с колоколами, которые вообще не имеют никакого отношения к христианским церквям.

Молящихся христианские церковники созывали ударами в металлическую пластину или деревянную доску – било, которое просуществовало на Руси по меньшей мере вплоть до 19 века. Колокола для монастырей были слишком дороги, и использовались только в богатых монастырях. Сергий Радонежский, когда созывал братию на молебен, бил именно в било.

Сейчас отдельно стоящие деревянные колокольни сохранились только на севере России, да и то в очень небольшом количестве. В центральных её районах они давно были вытеснены каменными.

«Нигде, однако в допетровской Руси колокольни не строились в связи с церквями, как это было на Западе, а постоянно воздвигались как отдельные здания, лишь иногда примкнутые к той или иной стороне храма… Колокольни, которые находятся в тесной связи с церковью и входят в общий её план, завелись в России только в XVII столетии!», — пишет А.В.Ополовников, российский учёный и реставратор памятников русского деревянного зодчества.

Оказывается широкое распространение колокольни при монастырях и церквях получают благодаря Никону лишь в XVII веке!

Изначально колокольни строились деревянными и несли городское назначение. Строились они в центральных частях поселения и служили способом оповещения населения о том или ином событии. Каждому событию соответствовал свой перезвон, по которому жители могли определить, что случилось в городе. Например, пожар или народное собрание. А уж на праздники-то колокола переливались множеством радостных и весёлых мотивов. Колокольни всегда строились деревянными с шатровым верхом, что обеспечивало звону определённые аккустические особенности.

Церковь приватизировала себе колокольни, колокола и звонарей. А вместе с ними наше прошлое. А Никон в этом сыграл главную роль.

О скоморохах

Подменяя славянские традиции на чуждые греческие, Никон не обошёл вниманием и такой элемент русской культуры, как скоморошество. Со скоморошескими игрищами связано появление на Руси кукольного театра. Первые летописные сведения о скоморохах совпадают по времени с появлением на стенах Киево-Софийского собора фресок, изображавших скоморошьи представления. Монах — летописец называет скоморохов служителями дьяволов, а художник, расписывавший стены собора, счел возможным включить их изображение в церковные украшения наряду с иконами.

Скоморохи были связаны с массами, и одним из видов их искусства был «глум», т. е. сатира. Скоморохов именуют «глумцами», т. е. насмешниками. Глум, издёвка, сатира и в дальнейшем будут прочно связаны со скоморохами. Высмеивали скоморохи прежде всего христианское духовенство, а когда к власти пришла династия Романовых и поддержала церковные гонения на скоморохов, они стали глумиться и над государственными деятелями. Мирское искусство скоморохов было враждебно церкви и клерикальной идеологии. Эпизоды борьбы со скоморошеством подробно описаны у Аввакума в его «Житии».

О ненависти, которую питали церковники к искусству скоморохов, свидетельствуют записи летописцев («Повесть временных лет»). Когда же при Московском дворе устраивали Потешный чулан (1571 г.) и Потешную палату (1613 г.), скоморохи оказывались там в положении придворных шутов. Но именно во времена Никона преследование скоморохов достигло своего апогея.

Русскому народу пытались навязать, что скоморохи – служители дьявола. Но для народа скоморох всегда оставался «добрым малым», смельчаком. Попытки представить скоморохов шутами и служителями дьявола провалились, и скоморохи массово заточались в тюрьмы, а в последствии подвергались пыткам и казням. В 1648 и 1657 годах Никон добивается от царя принятия указов о запрете скоморохов. Гонения на скоморохов были настолько масштабными, что к концу XVII века они исчезают из центральных областей. И уже ко времени правления Петра I окончательно исчезают, как явление русского народа.

Никон делал всё возможное и невозможное, чтобы истинное славянское наследие исчезло с просторов Руси, а вместе с ним и Великий Русский Народ.

Вывод

Теперь становится очевидным, что для проведения именно церковной реформы вообще не было никаких оснований. Основания были совершенно другие и никак не связанные с церковью. Это, прежде всего, уничтожение духа русского народа! Культуры, наследия, великого прошлого нашего народа. И совершено это было Никоном с огромной хитростью и подлостью. Никон просто «подложил свинью» народу, да такую, что до сих пор нам, русам, приходится по частям, буквально по крупицам вспоминать, кто мы такие, и своё Великое прошлое.