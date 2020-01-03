Мессенджер Google Allo на смартфонах с Android причислили к вредоносным

Пользователи многих смартфонов на ОС Android не поверили своим глазам, когда увидели, что фирменный мессенджер Google Allo системой безопасности распознается как вредоносный. Причем, явление наблюдается даже на фирменных смартфонах Pixel.

Корпорация Google проект Allo свернула еще в марте минувшего года. Многие люди продолжают ним пользоваться. Особенно много пользователей среди покупателей смартфонов с предустановленным мессенджеров.

Впрочем, есть и такие, что скачивали его. Это можно сделать и сейчас, найти файл APK не проблематично. Предупреждения о вредоносности появляются преимущественно на фирменных смартфонах Google, включая Pixel XL, Pixel 2 XL и Nexus 5X, где установлен в качестве антивируса Avast.

Кроме того, предупреждение выскакивает и на смартфонах Huawei, особенно на Huawei P20 Pro и Mate 20 Pro.

Примечательно, что Google пока никак комментирует ситуацию со своим мессенджером-«вредоносом».