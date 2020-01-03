В допинг-пробе французской фигуристки Лекавалье обнаружили кокаин

Допинг-пробу французской фигуристки Лорин Лекавелье оказалась положительной. Об этом в пятницу, 3 января, сообщило издание L’Équipe, ссылаясь на свой приближенный к Французской федерации ледовых видов спорта источник.

Уточняется, что тестирование фигуристкой было провалено, поскольку в ее допинг-пробе был выявлен такой тяжелый наркотик, как кокаин.

Лорин Лекавалье в 2019 году на Чемпионате Европы по фигурному катанию финишировала на пятой строчке.

В соответствии с отчетом Всемирного антидопингового агентства (WADA) за 2017 год, наибольшее количество спортсменов, уличенных в допинге, из Италии — 171. Вторую строчку в антирейтинге занимают французы — 128.

На третьей и четвертой строчке расположились США и Бразилия — 103 и 84 соответственно. Россия с 82 подозреваемыми в допинге спортсменами находится только на пятой позиции.