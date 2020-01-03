Раскрыта декларация о доходах Владимира Зеленского за 2019 год

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Владимир Зеленский заработал в 2019 году от студии «Квартал 95» доход в размере 210 тысяч долларов. Декларация президента Украины обнародована на сайте Национального агентства по противодействию коррупции 3 января 2020 года.

В документе говорится о том, что Владимир Зеленский в конце декабря минувшего года получил от «Квартала» роялти в размере 4,8 миллиона украинских гривен (почти 206 тысяч долларов).

Кроме того, «слуга народа» получил компенсацию за пользование торговой маркой в размере 104 тысяч рублей (это 4,3 тысячи долларов).

Таким образом, Владимир Зеленский в 2019 году заработал, не считая своего оклада как президента, 210 тысяч долларов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, один из основателей студии «Квартал 95», вышел из бизнеса в связи с избранием его президентом.