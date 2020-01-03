Наташе Королевой на Новый год подарили самогонный аппарат

Близкие исполнили новогоднюю мечту российской певицы Наташи Королевой и вручили ей подарок, о котором она уже давно мечтала — самогонный аппарат. Теперь артистка может гнать «беленькую» у себя на даче и угощать гостей.

В новогоднюю ночь девушки мечтают получить в подарок шубку, ключи от новенького автомобиля, ювелирные украшения с бриллиантами. Наташу Королеву все это не интересует по той простой причине, что она достаточно зарабатывает сама и может позволить себе все это купить. А вот качественного самогонного аппарата у исполнительницы хита «Желтые тюльпаны» не было… А так хотелось иметь. Одно дело — покупные алкогольные напитки, хоть и от элитных брендов, совсем другое — спиртное собственного производства.

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О самогонном аппрате Наташа Королева мечтала несколько лет и в новогоднюю ночь 2020 мечта стала реальностью.

Отныне заслуженная может экспериментировать с алкогольными напитками и разливать их для гостей, тем самым составив конкуренцию действующему Премьеру страны.

Кстати, как пишут «7 дней», певица отметила Новый год в Крекшино очень шумно. К ней на огонек пожаловало очень много артистов, в том числе и Владимир Винокур. Гуляния были слышны на всю округу. Взирая на это, поклонники переживают, как бы этот аппарат не подтолкнул Наташу к злоупотреблению спиртными напитками.