Трамп: Сулеймани нужно было устранить много лет назад

close

Архивный снимок: командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской…

Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ликвидированного иранского генерала Касема Сулеймани надо было уничтожить много лет назад. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Трамп также подчеркнул, что генерала ненавидели и боялись граждане Ирана, поэтому, по его мнению, иранцы на самом деле «не так опечалены» его смертью.

Кроме того, президент Соединенных Штатов отметил, что генерал был ответственен за смерти миллионов людей, убив или тяжело ранив тысячи американцев, и планировал убить еще больше.

Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС. Пентагон взял на себя ответственность за убийство. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Генсек ООН призвал США и Иран не допустить новой войны

— Лавров и Помпео обсудили ликвидацию Сулеймани

Источник