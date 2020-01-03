Действительно ли опасна технология 5G?

Если углубиться во все претензии и негодования, то можно столкнуться с дикими «теориями заговора». Некоторые люди уверены, 5G находится на одной линии с оружием, что это средство массового поражения. Также люди верят, что для новой технологии применяются всё меньшие длины волн, которые не исследовались учеными. Получается, на всех ставят эксперименты, люди подобны морским свинкам.

Глава отдела по технологическим коммуникациям британского поставщика мобильных сетей ЕЕ Говард Джонс заявил, что абсолютно все частоты до этого уже использовались на практике, только для других целей.

5G– это такая же технология, как 4G и 3G, только более усовершенствованная. Для ее работы необходимы более высокие частоты. Чем выше частота, тем меньшую площадь покрывает каждая базовая станция (сотовая вышка). Следовательно, для нормального покрытия операторам придется ставить больше вышек.

Высокие частоты, например 3600 МГц, имеют большую энергию, при этом они распространяются максимум на несколько сот метров. Именно интенсивность этих волн многих пугает. Эксперты, в свою очередь, разрушают миф о высокой интенсивности высоких частот.