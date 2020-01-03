Страшная болезнь Средневековья снова может вернуться

На сегодняшний день удалось ликвидировать далеко не все виды оспы. Черная оспа, которая считается самым ужасным заболеванием за все время существования человечества, считается полностью ликвидированной с 1980 года, сообщает портал Новости Планеты.Сегодня только в двух лабораториях можно найти образцы натуральной оспы. Из-за многочисленных аварий, которые происходят по всему миру, есть большой риск того, что вирусы вновь могут распространиться.Если живые вирусы оспы окажутся не в тех руках, то это станет причиной ужасной катастрофы. Об этом заявил Томас Мертенс, который является известным вирусологом. Вирус оспы можно легко размножить в лабораторных условиях. Стоит отметить, что возбудители заболевания считаются достаточно устойчивыми. Даже после полного высыхания, они могут на протяжении многих месяцев или даже лет жить в корках кожи больных людей.Данная, чаще всего смертельная болезнь передается между людьми воздушно-капельным путем. Заразиться можно даже в том случае, если в пыли будет содержаться вирус. Самым страшным сегодня является то, что практически никто не привит от натуральной оспы. С момента ликвидации вируса уже выросло целое поколение, которое совершенно не готово встретиться со смертельным заболеванием.Сегодня многие ученые считают, что последние образцы необходимо уничтожить, чтобы не было риска возвращения опасной болезни. Хотя, как показали последние исследования, заразиться можно не только вирусом натуральной оспы, но и другими видами вируса.