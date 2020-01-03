Астрофизик рассказал о том, что знает, как построить машину времени

Известный астрофизик Рон Маллетт уверен в том, что он знает, каким образом можно путешествовать во времени. Но пока что, все его догадки являются всего лишь теоретическими, сообщает портал Новости Планеты.Некоторое время назад профессор физики рассказал о том, что он написал специальную формулу, которая могла бы стать отличной основой для создания настоящей машины времени. Также ему удалось создать прототип устройства для того, чтобы продемонстрировать основной элемент его теории. При этом большинство коллег Маллетта и сегодня не уверены в том, что когда-то машина времени сможет стать реальностью. Фото: CNNДля того, чтобы разобраться в работе механизма Маллетта, нужно знать теорию специальной относительности, которая принадлежит Эйнштейну. Она утверждает то, что время может замедляться или же ускоряться в зависимости от того, с какой именно скоростью передвигается объект. Учитывая данную теорию, если бы человек путешествовал на космическом корабле со скоростью света, то время для него бы шло намного медленнее. Он бы путешествовал по космосу всего неделю, а когда вернулся назад на Землю, то на ней прошло бы уже 10 лет. Соответственно, можно было бы подумать, что космонавт попал в будущее.Некоторые ученые считают, что подобный прыжок во времени вполне реальный. В то же время, вернуться в прошлое, по их мнению, не представляется никакой возможности. Но Маллетт предложил использовать теорию относительности, согласно которой объекты с большой массой могут искривлять как время, так и пространство. Ученый уверен, что время можно скрутить в петлю, за счет чего путешествия в прошлое станут реальностью.