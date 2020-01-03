Вашингтон заявил о готовности к любому ответу Ирана на убийство Сулеймани

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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы к любому возможному ответу Ирана на убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, передает ТАСС.

По словам Помпео, Вашингтон предусмотрел любой ответ, который может последовать со стороны иранской стороны на убийство Сулеймани.

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

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