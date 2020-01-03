Путин и Макрон обсудили убийство Сулеймани

Михаил Метцель/ТАCC

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора выразили озабоченность в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В пресс-службе уточнили, что озабоченность высказана с обеих сторон.

Там обратили внимание на констатирование того факта, что данная акция может серьезно обострить ситуацию в регионе.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС. Пентагон взял ответственность за убийство. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

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