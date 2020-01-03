Минобороны России отреагировало на убийство США Сулеймани

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В Минобороны России заявили, что заслуги погибшего в результате авиаудара Соединенных Штатов в Ираке командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани неоспоримы в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России) в Сирии, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что под руководством Сулеймани задолго до образования ведомой США «международной коалиции» было организовано вооруженное сопротивление международным террористическим группировкам ИГ и «Аль-Каида» (организация запрещена в России) в Сирии и Ираке.

Там также подчеркнули, что Сулеймани являлся грамотным военным руководителем, обладал авторитетом и значительным влиянием во всем Ближневосточном регионе.

В ведомстве считают, что убийство генерала приведет к резкой эскалации обстановки на Ближнем Востоке, а также негативно повлияет на все устройство международной безопасности.

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Иранский генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС. Пентагон взял ответственность за убийство. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

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