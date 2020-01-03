Турецким проправительственным газетам пришлось закрыться из-за финансовых проблем

После того, как мэр Стамбула от оппозиции Экрем Имамоглу вступил в должность в июне этого года, он аннулировал ежемесячные муниципальные рекламные соглашения на сумму 10 млн лир (1,8 млн долларов) с группой TürkMedya, сославшись на чрезмерные расходы в течение 14-летнего правления правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

В результате после расторжения контракта с муниципалитетом Стамбула, группа начала сокращать штат, пишет Duvar. Телеканал Türk Medya, 24 TV, расстались с несколькими ведущими новостей и другими сотрудниками, в то время как Güneş принял решение закрыть печатное издание и сосредоточиться на онлайн-публикации.

Вместе с тем газета Star полностью прекратила свою деятельность, в то время как издание Güneş превратилось в приложение газеты Akşam, отмечает Duvar.

Напомним, что владелец группы Türk Medya Хасан Йешилдаг оказался в заголовках газет в 1998 году, когда намерено совершил мелкое преступление, чтобы оказаться за решёткой вместе с тогдашним мэром Стамбула Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявив, что он хотел защитить его в тюрьме.