Пожежа на Соборності у Луцьку: врятували жінку, ще одну та двох дітей евакуювали. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО

У Луцьку під час пожежі у багатоповерхівці на Соборності вогнеборці врятували жінку, а ще одну та двох дітей евакуювали.

Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.

3 січня о 13:16 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир на 6-у поверсі 9-поверхового житлового будинку на проспекті Соборності у Луцьку. За викликом до місця події одразу виїхали три пожежні автомобілі.

Рятувальники встановили пожежну автодрабину для евакуації господарки помешкання, де трапилась пожежа – людина встигла вийти з охопленої вогнем квартири на балкон. Звідти її й евакуювали. Пенсіонерку госпіталізували до медичного закладу.

Ще одну жінку та її дитину грудного віку, а також ще одну дитину рятувальники вивели сходовою кліткою з 9-го поверху.

Для гасіння пожежі в квартирі, де створилась висока температура через захаращення макулатурою, рятувальникам довелось розбирати приміщення від згорілих речей. О 14:40 пожежу ліквідували.

Причина пожежі ще встановлюється.