Новые Duster, Logan и Sandero не станут гибридами

Новые Dacia Logan, Sandero и Duster в ближайшие 2-3 года не получат ни гибридных, ни электрических силовых установок. Об этом в интервью Automotive News сообщил глава европейского офиса Renault Филипп Буро.

Решение отложить электрификацию моделей Dacia вызвано, прежде всего, ее дороговизной, которая приведет к неминуемому повышению цен автомобилей и падению спроса на них. В этой связи компания намерена переждать 2-3 года, пока машины более «дорогих» марок вроде Renault и Skoda подорожают (чтобы сохранить «ценовую дистанцию» от них), а процедура электрификации, наоборот, станет дешевле.

По той же причине не будет на машинах Dacia и сложных электронных ассистентов, как у некоторых моделей Renault и Nissan, которые уже сейчас оснащаются самыми современными технологиями полуавтономного управления.

Таким образом, автомобили Dacia сохранят свое место в самом низком ценовом сегменте и будут предлагаться в среднем на 20% дешевле «одноклассников» из Renault. С появлением «полуавтопилота» и электрической силовой установки такое позиционирование стало бы невозможным.

Ранее «Автоновости дня» сообщали, что с 1 января 2020 года Renault повысит рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России в среднем на 2,4%.