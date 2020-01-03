Более бригад скорой помощи выйдут спасение жителей Алтайского края последствий новогоднего застолья

В Минздраве Алтайского края ожидают, что во время новогодних каникул примерно на 30 % возрастет количество вызовов врачей на дом. Традиционно в начале января пациенты жалуются на алкогольные, пищевые отравления, обострение хронических заболеваний и полученные травмы. Поэтому в рабочем режиме будет находиться более 200 бригад «скорой помощи», сообщает ГТРК «Алтай».

Как уточнили в Минздраве края, помимо экстренных бригад во время праздников днем будет дежурить неотложная помощь поликлиник. Медики приедут к тем пациентам, у которых нет угрозы жизни. «Амбулаторно-поликлиническая сеть у нас будет работать в режиме оказания неотложной медицинской помощи. Бригады неотложной помощи будут принимать вызовы с 8:00 до 15:00. Так что, если вы вызываете, например, «скорую помощь», а к вам приезжает бригада из поликлиники, не удивляйтесь, это нормальный режим работы. До 15:00 со «скорой помощи» будут передаваться вызовы, где нет угрозы жизни, и норма ожидания на эти вызовы – два часа. Если требуется экстренная помощь, то скорая должна приехать к вам в течение 20 минут с момента вызова», — пояснила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Алтайского края Жанна Вахлова.

В министерстве также добавили, что два дня (3 и 6 января) пациентам можно будет обратиться непосредственно в поликлиники. Все участковые терапевты и педиатры выйдут на работу и будут вести прием по графику. В эти же дни будут работать аптеки, где льготники смогут получить медикаменты по выписанным рецептам.