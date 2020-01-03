Профессор Л.Клыков о связи религии с мировым правительством

Уже множество независимых исследователей пришло к выводу о том, что все беды нынешнего человечества, включая и социальную несправедливость, паразитизм хищников-потребителей и низменные деградационные наклонности, имеют в своих истоках отнюдь не «человеческую природу», а результат вмешательства в нашу историю паразитической сатанинской «внешней силы».

Силе этой удалось в прошлом захватить нашу планету и поработить человечество, превратив его, в большинстве своем, в стадо покорных и тупоголовых животных, зацикленных на материальных интересах и животных инстинктах.

Служат захватчикам тайные общества и гибридная нелюдь, составляющая т.н. «мировое правительство», а также целые касты наемных болтунов, в чью задачу входит отвлечение внимания людей от «запретного» подлинного знания и своей подлинной природы. Одной из таких каст являются религиозные жрецы, создавшие ортодоксальные религии. Вот, например, что рассказал о религиях один из независимых исследователей — доктор философских наук, кандидат технических наук, профессор Лев Клыков: «Любая религия имеет задачей воспитать покорного человека. Если вы это понимаете, то вы понимаете и как это делается. На примере христианства я могу сказать, поскольку я сам служил в церкви и своими глазами посмотрел что такое современное христианство… Это — оккупационная религия, которую принесли нам поляки в начале XVII века.Что такое литургия, которая появилась вместе с крестоносцами, которые к нам пришли и которую потом Никон сделал государственной религией? Раньше у нас литургии не было. Литургия представляет собой жертвоприношение Христа, т.е. на каждой литургии его ритуально убивают. А потом всех «причащают» к этому убийству. Вот в этом и есть смысл службы. Причем, никто это и не скрывает и если вы будете внимательны и захотите со всем этим ознакомиться, достаточно прочесть книгу, которая так и называется — «Божественная литургия».

Фактически — это несколько измененная служба, которая существует в иудаизме. Но кроме жертвоприношения Христа существует еще и практика уничтожения Христа, на случай если он явится. Это практика устроена по магии Вуду, т.е. из хлеба делается такой кубик. На нем имеются персональные характеристики, т.е. на нем написано «Иисус Христос» и этот кубик протыкают специальным копьем. Это делает священник-иерей. Вот, кто такой иерей? Оказывается, что иерей — это офицер, потому что под тем блестящим облачением, которое мы видим, есть такие виды облачения как меч и булава, а на спине — обязательно крест. Т.е. это — крестоносец-офицер. Он не имеет права служить без меча и без булавы (палицы)…

Раньше иконостаса не было, потому что в храме было единое пространство и не было отделения людей от Творца, мир был един. И если вы помните, — все сидели, как и на Западе это происходит до сих пор. Сейчас все стоят. Почему? Да потому что сейчас все — рабы, оккупированный народ. Религия специально создана для людей, которые как бы боготворили Христа и она называется «христианством», но если вы прочтете «Силу веры», то оказывается, что церковь и религию создавал не Христос, а апостолы. И на самом деле она — церковь, не христианская…

Теперь, что еще очень важно? Очень важно, что Христос проповедывал Любовь. Он говорил: «Любите Бога своего!» А в «христианстве» вы вообще не найдете ни одной молитвы, где человек говорит Господу, что «Я Тебя люблю!». И это тоже понятно, потому что он — раб и он не имеет права любить «господина». А кто такой этот «господин»? Это оказывается не Отец Единый, в которого веруют все, кто приходит в церковь, а оказывается, что это — бог Саваоф или еврейский бог. Ну и поскольку все мы — «гои», раз мы ходим в церковь, то мы все — «рабы божии», т.е. как бы «низшая раса» по сравнению с теми, кто исповедует иудаизм».

Ну вот, еще сомневаетесь в том, что современное «христианство» — это «филиал» иудаизма? Суть реформ Никона и состояла в том, чтобы превратить в него церковь Сергия Радонежского. Но окончательное превращение в иудеохристианство произошло после признания иудейской Торы — «Ветхого завета» — «священным писанием», а также «богоизбранности» иудеев. Таким образом, суть выражения в современном христианстве «раб божий» или «раба божия», на самом деле ознает рабов иудейского племенного бога — Саваофа (он же Амон-Сет-Яхве-Иегова-Сатана), а следовательно — и рабов самих иудеев.

А вот обряд жертвоприношение Христа является самым настоящим сатанинским ритуалом. Не зря ведь всякая гибридная нелюдь из мировой «элитки» и прислуживающие им деградированные недолюдки совершают самые настоящие сатанинские жертвоприношения в Богемской роще в Калифорнии, в Ватикане и многих католических храмах, о чем подробно рассказала в своем фильме «Спрут» Г.Царева. Да и нынешние папы римские сатанинскую суть Ватикана уже и не скрывают. Конечно, многие простые верующие просто обмануты, а вот сближение «верхушки» РПЦ и Ватикана — совсем не удивляет. Да и на чьи деньги, как вы думаете, в современной России строится сейчас столько храмов? Ни у прихожан, ни даже у самой РПЦ при все ее «левых подработках» таких средств просто нет.

И вовсе не случайно святые пророки прошлого говорили о наступлении в России времен, когда «будет строиться много церквей и купола будут блестеть золотом, а вот Бога там не будет и потому и ходить в такие церкви будет нельзя». Кроме того, некоторые независимые исследователи также заметили, что и строятся все эти современные церкви и храмы отнюдь не стихийно, а в определенных местах силы Места расположения таких храмов создают при этом правильные масонские фигуры. Впрочем, для того чтобы увидеть масонскую символику в самих современных церквях, не нужно иметь семь пядей во лбу. Сатанинская же символика Ватикана, так вообще просто выпирает наружу. А кем тогда являются все те, кто служит Ватикану? Такими же слугами Сатаны как и сам папа.Да и католицизм с самого своего начала был «филиалом» иудаизма, хотя и долгое время скрывал свое истинное лицо. И сейчас, главная задача Ватикана состоит в объединении всех аврамических религий, а потом и всех остальных в экуменистскую религию — церковь Сатаны, на основе иудаизма. Все это подробно описано в качестве одного из обязательных пунктов плана установления «нового мирового порядка» в книге бывшего сотрудника британских спецслужб Дж.Колемана «Комитет 300», которая была издана еще в 1992 году. Можете сами с содержанием этой книги подробно ознакомится и тогда вам станут понятными многие процессы, происходящие в современном мире. Правда в этой книге не рассказывается о тех, кто на самом деле весь этот сатанинский план порабощение и последующего уничтожения человечества придумал. Но любой человек, не утративший способности к аналитическому мышлению поймет, что т.н. «мировое правительство» имеет своих собственных хозяев, враждебных человечеству. И именно им оно и служит. Также как и все те, кто служит самому «мировому правительству».