Лоббисты в Госдуме: Чьи интересы представляют депутаты

Считается, что депутаты Госдумы пишут огромное количество законопроектов. Это не совсем так — они их только подписывают. И если вы хотите протолкнуть какой-то закон, идите лучше в правительство.

Новый рейтинг

17 декабря 2019 года издание «Аргументы недели» провело презентацию своего широко разрекламированного Рейтинга лоббистской эффективности законодателей 2019 года. Вооружившись базой данных законопроектов Госдумы, эксперты ранжировали народных избранников (членов обеих палат и их формальное руководство) по четырём параметрам:

Число рассмотренных Госдумой законопроектов, одним из авторов которых является тот или иной депутат. Число отклонённых Госдумой законопроектов. Число принятых законопроектов (одобренных Госдумой, Совфедом и президентом). Процент успеха — третий параметр, делённый на первый.

Внимательный читатель укажет, что между вторым и третьим пунктами не хватает ещё одного — принятые нижней палатой, но отклонённые верхней или президентом. Увы, подобных прецедентов в последние годы у нас практически нет — скучно живём, господа. 13 марта 2019 года, правда, грянул гром: Совфед отказался одобрить инициативу Госдумы по запрету хостелов в жилых помещениях, но этот всплеск амбиций быстро был купирован небольшим смещением срока вступления законопроекта в силу.

Чемпион Гетта

Оговоримся, что под словом «лоббист» мы понимаем как заказчиков, так и исполнителей — по словарному определению, «тот, кто принадлежит к лобби или действует в интересах лобби».

По соотношению указанных выше параметров лоббистов, то есть, простите, депутатов поделили на десять категорий: «Активные», «Пассивные», «Плодовитые», «Суетливые», «Ленивые», «Холостые», «Пустопорожние», «Стопудовые», «Разовые» и самые крутые — «Вне конкурса».

Наверное, Вячеславу Фетисову и особенно Леониду Слуцкому обидно быть пассивными, но что есть, то есть — в законотворческой деятельности они почти не замешаны (исходя из нижеследующего, может быть, это и к лучшему?) А вот одним из ярко выраженных лидеров по активности и эффективности является 39-летний Антон Гетта. Это его первая Дума, но в ней он отнюдь не выглядит новичком: 94 закона (рекорд!) с его подписью приняты, 13 отклонены, а ещё 185 находятся на рассмотрении. Если верить тому, что подпись означает авторство, то получается, что энергичный депутат пишет один закон быстрее, чем за три рабочих дня. А потом мы, напомним, по этим законам живём.

Депутат Антон Гетта пишет один закон быстрее, чем за три рабочих дня. Фото: onf.ru

Причём процесс ускоряется: в ноябре 2019 года (в Рейтинг вошли законы, принятые до 16 сентября) в Госдуме зарегистрировано 25 законопроектов, под которыми стоит подпись Гетты. Зампред председателя комитета по финансовым рынкам разбирается в свободе совести, анонсах зрелищных мероприятий, орфографии языков коренных народов Севера, иммунопрофилактике инфекционных болезней и так далее. С последним из указанных проектов вообще интересно: в его содержательной части 1214 символов, включая пробелы, а в списке авторов — 1016 символов (71 фамилия с инициалами). Если проект примут (а там всего лишь расширение одной формулировки в трёх разных местах — в систему бесплатных прививок включаются частные клиники, работающие в том числе по ОМС), то у 71 человека, по мысли авторов рейтинга, повысится лоббистская составляющая.

Рекордсмены фракций

Андрей Барышев — удивительное исключение в сверхуспешных рядах «Единой России», у него лишь один принятый законопроект и 12 отклонённых. Барышев проявляет явный интерес к недвижимости и кредитам, но повезло лишь с законом «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединённых Штатов Америки и иных иностранных государств», под которым подписались ещё 379 человек, так что голосовать, по логике, было уже необязательно.

В «Справедливой России» выделяется Анатолий Аксаков: 54 принятых проекта против 22 отклонённых — это несомненный успех для представителя фракции-аутсайдера. Для сравнения, у лидера фракции Сергея Миронова — 15 принятых и 77 отклонённых, главным образом откровенно популистские законопроекты. На днях, когда Госдума отклонила две попытки ввести в России прогрессивный подоходный налог, проект справоросов выглядел крайне плохо проработанным по сравнению с аналогичной инициативой коммунистов.

Точнее, конечно, не коммунистов, а вполне капиталистической фракции КПРФ. Ни один из её членов не добился положительной эффективности, приличнее всего смотрится Юрий Синельщиков — 10 успехов, 17 неудач. У Ивана Мельникова достижений побольше —15, но и провалов 25. Но они — настоящие победители по сравнению с Николаем Арефьевым и Дмитрием Новиковым, у каждого из которых отклонены все 30 инициатив.

Либеральные демократы, они же легендарные державники, ранее радовали народ повышенной активностью, но сейчас, кажется, утомились. Единственный успешный «лоббист» Андрей Луговой имеет соотношение побед и поражений всего 10 к 3, остальные в минусе, среди них выделяется Виталий Пашин с 3 к 27.

Единственный успешный «лоббист» из ЛДПР Андрей Луговой имеет соотношение побед и поражений всего 10 к 3. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

При чём тут лоббизм?

Во время анализа данных не покидает ощущение, что тут что-то не так. Тут даже название странно: почему это «рейтинг 2019», когда на самом деле рассматривается деятельность за три года с момента начала работы VII созыва, то есть правильно «2016–2019»?

Но самое главное — при чём тут лоббизм? В это трудно поверить, но надо признаться, что даже в нашей реальности написание законов далеко не всегда является результатом влияния неких закулисных сил, то есть лоббизмом. Здесь речь идёт о законотворческой активности, причём в подавляющем большинстве случаев эта активность состоит в разрешении поставить свою фамилию в списке авторов.

Если бы это было исследование о том, с какими отраслями, какими структурами связан тот или иной депутат, — другое дело.

Но стоп, такие исследования же существуют! Вот, пожалуйста, Transparency International именно этим и занималась — с фамилиями, бенефициарами, даже возможными ценами. В Transparency International полагают, например, что заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин подаёт законопроекты в защиту крупного сельскохозяйственного бизнеса, против мелких фермеров — неудивительно, ведь его называют бенефициаром сразу двух агрохолдингов, «Красный Восток Агро» и «Эдельвейс групп». Руководителя комитета по энергетике Павла Завального считают человеком «Газпрома», а его коллегу из комитета по финансам Анатолия Аксакова — человеком ВЭБ и банковского сообщества.

Руководителя комитета по энергетике Павла Завального считают человеком «Газпрома». Фото: Ministry of Energy Russia / Globallookpress

«Только у 66 депутатов из 450 человек мы не смогли найти никакой принадлежности к какой-то группе интересов». Вот это — о лоббизме.

Создан даже специальный проект «Какие депутаты служат не только народу». Его информационной поддержкой занимается, например, «Новая газета», за которой, в свою очередь, тоже стоят определённые лоббисты, продвигающие в России свои идеологические взгляды и преследующие при этом политические цели.

Кто лоббирует рейтинги?

К сожалению, и рейтинг, и расследование не имеют никакого отношения к реальности. Ощущение, что статистические выкладки «Аргументов» вообще созданы и продвигаются для того, чтобы за счёт использования тех же самых слов задвинуть в информационном поле неприятные материалы от «Трансперенси». Потому и используется слово «лоббизм» там, где о лоббизме ни слова. В свою очередь, не имеющая присутствия в Госдуме оппозиция явно переоценивает степень влияния депутатов. Хотя, казалось бы, взяв под контроль несколько местных заксобраний, эти люди могли бы понять, что в российской реальности депутаты, к счастью, не решают практически ничего.

Но вслух говорить об этом не принято. И здесь можно увидеть следы ещё одного заказа для «Рейтинга лоббистской эффективности» — убедить народ в том, что антинародные законы пишут и принимают именно депутаты Госдумы. Между тем конституционное большинство в этом созыве Госдумы (равно как и в трёх предыдущих) принадлежит партии «Единая Россия» — незначительному идеологическому закутку властных коридоров, где-то около санузла. В нашей реальности не может быть принят законопроект, не одобренный тем или иным министерством; более того, основные такие законы в этих министерствах и пишутся, а в Госдуму спускаются только на подпись и голосование. Поэтому настоящие лоббисты работают именно там, с чиновниками, а не с депутатами, в подавляющем большинстве подчиняющимися партийной дисциплине, а не личной совести.

Законы пишутся в министерствах, а в Госдуму спускаются только на подпись и голосование. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Как правило, посвящённым не надо объяснять, откуда взялся тот или иной законопроект. Когда журналисты взялись за поправки в важный для них закон о СМИ 2015 года (Вадим Деньгин, Владимир Парахин, Денис Вороненков — по депутату от оппозиционных партий), они быстро обнаружили, что это не «три мужика собрались», как рассказывал Деньгин (в нынешнем созыве три принятых законопроекта, 17 отклонённых), а поработали профессиональные юристы из отнюдь не выборных органов. К закону, кстати, никаких претензий нет — сокращение иностранного присутствия в СМИ является частью информационной политики практически всех значимых государств.

Но народу надо внушить, что, во-первых, депутаты не просто так едят свой хлеб, а во-вторых, якобы есть такие злые корпорации, которые подкупают продажных депутатов и через них протаскивают нехорошие законы. И именно поэтому уровень жизни простых людей поднимается только в отчётах специально реформированного Росстата, а совокупное состояние миллиардеров растёт на несколько процентов в год.

Гнилое дерево

Главная проблема законодательства России — не лоббисты, а тот факт, что система наших законов прогнила, как старое дерево в сырой низине. За примером далеко ходить не надо: хотите спилить подгнившее дерево на своём участке? И думаете, что ст. 261 Гражданского кодекса вам это разрешает, а ст. 209 подтверждает это разрешение? Не будьте наивными. Ибо есть также:

Ст. 8.25–8.28 КоАП — ибо все не плодовые деревья автоматически считаются лесными.

Уголовный кодекс, ст. 260-261. Незаконная рубка, уничтожение или повреждение лесных насаждений.

Земельный кодекс, ст. 40, где ничего не сказано о собственности на деревья.

Лесной кодекс, множество статей.

ФЗ «Об охране окружающей среды», множество статей.

И законы эти действительно что дышло: какой приглянется суду, в ту сторону и упадёт дерево, от отказа в признании состава административного правонарушения до лишения свободы на год-другой.

Главная проблема законодательства России — не лоббисты, а тот факт, что система наших законов прогнила. Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

И так буквально во всех сферах нашей жизни. Главные лоббисты бесконечного законотворчества — те, кому нужно контролировать дышло.

«Регуляторная гильотина», которую предложило, разумеется, правительство, а не парламент, лишь слегка сократит число нормативов, а по-хорошему, все законы России надо переписывать с нуля, чётко и однозначно, простым языком. Хотелось бы уточнить у экспертов из «Аргументов недели» и Transparency International, где можно пролоббировать эту инициативу и во сколько она обойдётся.