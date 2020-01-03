В Китае родился третий генетически модифицированный ребенок

Два года назад китайский исследователь Цзянькуй отредактировал гены девочкам-близняшкам, сделав их устойчивыми к вирусу иммунодефицита. Специалист за это получил три года заключения. Как выяснилось, имеется еще и третий ребенок, об этом сообщает портал Новости Планеты.30 декабря.2019 года Цзянькуйя приговорили к лишению свободы. До этого с ним общался Уильям Хурлбут, биоэтик из Стэндфордского университета. Как отметил мужчина, на тот момент китаянка с третьим генно-модифицированным ребенком была примерно на двенадцатой неделе беременности. Следствие выяснило, что с Цзянькуйем работало еще двое специалистов, которые тоже получили наказание. Исследователи подделали сертификат этического анализа и нашли 8 пар граждан, среди которых были ВИЧ-инфицированные мужчины. Две женщины получили измененные эмбрионы и сумели родить детей.Судить китайского исследователя сложно, так как, с одной стороны, он нарушил этические нормы, а с другой, он помог появиться на свет здоровым детям. Рано или поздно данная практика будет широкого применяться. Китай осудил работу ученого после появления близняшек, про еще одного ребенка никто не знал. Помимо отбывания срока, Цзянькуй заплатит 430 тыс. евро, поскольку нарушил медицинскую практику.