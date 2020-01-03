Немецкий ученый объяснил, как быстро уменьшить талию

Следить за весом важно не только, чтобы замечательно выглядеть, но и чтобы сохранить здоровье. Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель объяснил, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет РИА Новости.

Сбросить лишний вес и убрать жир с живота можно, если питаться правильно, а заниматься спортом по принципу 2+2+4. То есть, два дня следует уделять на кардиотренировки умеренной интенсивности и два дня следует отводить на силовые тренировки малой интенсивности. В течении этих четырех дней важно правильно питаться. В качестве умеренных кардиотренировок подойдут нордическая ходьба, бег трусцой, велосипед, плаванье. Силовые тренировки малой интенсивности можно даже делать дома. Еще три дня в неделю можно дать организму отдохнуть от физических тренировок. Также в эти дни можно позволить себе некоторые послабления в режиме питания. Такая схема тренировок и питания, уверен Дешпегель, позволит держать тело в тонусе, при этом не будет психологически сложно заставлять себя заниматься спортом и правильно питаться, ведь 3 дня в неделю можно будет не так строго следовать ограничениям.