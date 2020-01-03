Козерогам нужно полюбить себя, а Тельцам начать действовать: гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака

Телец. 2020 год – отличное время для реализации самых амбициозных ваших планов. Сложности возможны в личной жизни, для сохранения семьи придется приложить усилия.

Близнецы. Для достижения целей нужно прекратить мечтать, начните действовать. Не откладывайте работу, иначе всё упустите. Меньше помогайте людям, которые сами ничего не делают, иначе потеряете только силы.

Рак. В 2020 году вы непременно удивите всех свой активностью. Год принесет много побед, единственный совет – работайте больше в коллективе.

Лев. Много удачных начинаний сулит 2020 год. В погоне за успехом не забывайте о близких, иначе потеряете семью.

Дева. Меньше тратьте время на мечты и рутину. Крыса поможет в реализации всех планов, поэтому будьте амбициозны и действуйте.

Весы. Перед тем, как что-либо сделать, 7 раз подумайте. 2020 год – не лучшее время для кардинальной смены работы, развода и взятия кредита. Из хорошего – вы многого добьетесь в творчестве.

Скорпион. Хороший год для саморазвития и различных уроков, однако реализация планов будет непростой. Потратьте лучше этот год для подготовки к чему-то масштабному.

Стрелец. Начало года может быть не самым удачным, но вы со всем справитесь. Отличный год для любого рода начинаний.

Козерог. Возможно, в новом году вы откроете для себя новые умения. Звезды советуют вам полюбить себя, тогда станет намного проще.

Водолей. В 2020 году делайте всё для поддержания теплой атмосферы в доме. Одинокие Водолеи встретят спутника по жизни. Новый год принесет новое хобби, а также отличные варианты вложения денег в недвижимость.

Рыбы. В 2020 году придется доделывать всё начатое в прошлом году. Год пройдет спокойно, он точно вас не разочарует. Если подходить к делам с ответственностью, у вас всё получится.