Россияне смогут получить 120 тысяч рублей за участие в новой системе накопительных пенсий с 2020 года

Share Tweet Share Share Email Comments Фото: pixabay.com

Вновь созданный фонд накоплений для формирования пенсий получил название гарантированного пенсионного плана или сокращенно — ГПП. Благодаря ему по новым правилам гражданам России будет доступен возврат средств, достигающий ста двадцати тыс. рублей, в зависимости от соблюдения ряда условий. Но эти новшества вступят в силу, только если будут одобрены всеми соответствующими инстанциями.

Будущая схема накоплений

Фото: pixabay.com

Сведения поступили в СМИ от Алексея Моисеева, сотрудника министерства финансов РФ. Согласно задуманному, для граждан будут предусмотрены такие льготные условия:

6% возвращаемых средств по НДФЛ.

Для тех, кто софинансирует пенсии своих работников, льготы будут повышены.

Налоговый вычет до 120 тысяч рублей для граждан, участвующих в новой системе накопительных пенсий, величина отчислений в налоговую инспекцию от зарплаты которых свыше 6%.

Смысл внесения корректировок в действующее законодательство, касающееся отчислений в пенсионный фонд, заключается в том, чтобы дать гражданам возможность самостоятельно копить на свою будущую пенсию. Для того чтобы стать участником новой системы, необходимо будет подать заявку на участие через сервис госуслуг или оператора многофункционального центра, или работодателя.

Сумму отчислений в счет будущей пенсии граждане будут устанавливать самостоятельно. Выражаться она может в процентах от заработной платы или в абсолютном значении – четко установленной суммой, которая каждый месяц будет уходить в фонд ГПП. Предполагается, что размеры этих отчислений можно будет менять неоднократно.