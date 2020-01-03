Экскурсия в павильон «Руина» московского Государственного музея архитектуры им. Щусева

Share Tweet Share Share Email CommentsПавильон «Руина» Государственного музея архитектуры имени Щусева — это флигель усадьбы Талызиных на Воздвиженке в Москве, в котором когда-то располагалась конюшня. Все здания комплекса построены в конце XVIII века, вероятно, по проекту Матвея Казакова.

На протяжении более чем двухсотлетнего существования здание претерпело множество перестроек, в нём располагались как учреждения, так и коммунальные квартиры, но к концу XX века оно пришло в полный упадок и превратилось в руину.

Реставрация и разработка проекта дальнейшего использования постройки была поручена архитектурному бюро «Рождественка» (RDNK), специалисты которого предложили в качестве концепции сохранение «Руины».

Первый этап работ был периодом скрупулёзного исследования, включающего анализ каждой детали, каждого маленького кирпича.

Вторая часть проекта — адаптация здания к его новой функции как экспозиционного пространства. Эта ступень подразумевала осуществление инноваций, которые позволили использовать «Руину» для проведения выставок. Для этого были обеспечены все необходимые технические установки, инженерные системы, заменены крыша и полы.

В результате флигель, сохранив в своём облике следы различных исторических периодов жизни постройки благодаря тому, что они оставлены открытыми — в руинированном состоянии — получил необходимое техническое оснащение для проведения выставок музея архитектуры.

Выявив многолетние наслоения внутри и снаружи здания, архитекторы сделали саму его историю предметом экспонирования, наряду с объектами выставок.