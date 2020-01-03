Доклад оппозиции: Турки становятся всё более несчастными

Согласно отчёту, в 2017 году Турция была 69-й самой счастливой страной в мире, но по состоянию на 2019 год этот показатель снизился до 79-го, пишет Duvar. Кроме того, отчёт показывает, что из 41 страны ОЭСР наибольшую дискриминацию испытывает Турция. Из 163 стран Турция заняла 144-е место по уровню безопасности общества, встав, таким образом, в категорию небезопасных стран.

Тем временем Турция встала на 78-ю строчку из 132 стран по количеству людей, которые сообщили, что боятся подвергнуться физическому нападению из-за своей этнической принадлежности или религиозных убеждений. Республика также заняла 129-е место из 149 стран по уровню религиозной свободы. Что касается гендерного равенства, то Турция занимает 130-е место из 153 опрошенных стран, уступая Тунису и Нигерии.

Кроме того, в последние годы в Турции наблюдается заметная «утечка мозгов» — в период с 2016 по 2018 год из Турции в другие страны уехало 320 тыс. человек, а число миллионеров, предпринимателей и бизнесменов находилось в диапазоне 25-30 тыс. Несмотря на то, что у Турции 19-я строчка по величине экономики в мире, она занимает 49-е место из 129 стран в Глобальном индексе инноваций, а её оценка по инновациям является лишь 37 из 100.

Также в докладе указывается, что после Таиланда и Аргентины Турция была признана страной с худшей пенсионной системой среди государств ОЭСР, в то время как в 2018 году из 35 стран ОЭСР Турция испытала самую высокую инфляцию цен на продовольствие.

В документе отмечается, что если в 2007 году Турция занимала 50-е место из 126 стран по уровню независимости судебной системы, то к 2019 году она опустилась до 104-й строчки, поскольку в республике всё больше укрепляется власть над судами. Рейтинг страны также упал до низкого уровня с точки зрения свободы прессы, и Турция имеет больше всего заключённых журналистов в мире после Китая.

Свобода интернета также остаётся серьёзной проблемой в Турции, поскольку число интернет-сайтов, которые были заблокированы в стране, увеличилось на 258% за последние четыре года, заключается в докладе НРП.