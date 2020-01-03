В Россию запретят ввозить праворульную технику с 1 июля

С 1 июля 2020 года будет запрещено ввозить в Россию целый ряд праворульной техники. Новые ограничения продиктованы техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Согласно Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии № 219 «О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов», под запрет попали самосвалы, спецтехника, грузовики с манипуляторами, автобусы категорий М2 и М3, а также микроавтобусы, минивэны и другие ТС с количеством посадочных мест более восьми.

Легковые автомобили с правым расположением руля запрет не затронет, однако ввозить их будет значительно сложнее. С 1 июля импорт легковых «праворулек» потребует индивидуальной сертификации и получения свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), выдачей которых будут заниматься только аккредитованные испытательные лаборатории.