Руководство алтайской школы может понести уголовную ответственность жестокий буллинг ученика

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по результатам доследственной проверки возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц школы в селе Поперечное Каменского района. Поводом для этого стали систематические издевательства над учащимся со стороны сверстников, на которые педагоги закрывали глаза, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, с января по ноябрь 2019 года группа подростков, обучающихся в школе, систематически унижала 14-летнего парня и применяла к нему физическое насилие. Данное обстоятельство было достоверно известно должностным лицам и педагогам учебного заведения, однако каких-либо мер по урегулированию ситуации с их стороны предпринято не было. Теперь следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ими будет дана принципиальная юридическая оценка бездействию должностных лиц школы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, жители села Поперечное подняли тревогу в связи с жестокой травлей детей в местной школе со стороны более сильных товарищей. Об этом стало известно, когда один из подростков получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга в ходе игры «забей лося». Правда, игрой это назвать сложно: трое других школьников просто били парня по голове, из-за чего он почувствовал себя плохо еще на уроках. Уже в больнице выяснилось, что у мальчика сотрясение мозга. Также выяснилось, что ему мочились в ботинки, плевали на куртку, но он упорно молчал, надеясь, что это пройдет. По имеющейся информации педагогам могло быть известно о ситуации, однако они предпочли ничего не делать.