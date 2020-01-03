Apple вознамерилась выпустить сразу два недорогих смартфона на смену iPhone SE

По
mavit
-
30

Apple вознамерилась выпустить сразу два недорогих смартфона на смену iPhone SE

Выхода смартфона iPhone SE второго поколения с нетерпением ожидают миллионы пользователей во всем мире, так как при всех своих достоинствах устройство еще позиционируется производителем как бюджетное. Судя по инсайдерской информации, «яблокоманов» ожидает сюрприз. В Купертино якобы решили вывести на рынок в 2020 году не один, а сразу два iPhone SE 2.

Информация об этом прошла в издании DigiTimes, которое выходит в Тайване. Авторы публикации, ссылаясь на своих информаторов в корпорации Apple, заявили, что устройств точно будет два.

Apple вознамерилась выпустить сразу два недорогих смартфона на смену iPhone SE

Не исключено, что это всего лишь очередная «утка», но многие склонны верить этому. Если верить слухам, то производитель в сентябре 2020 готов буквально завалить почитателей новыми устройствами и собирается презентовать не менее 6-8 моделей.

Напомним, прежние утечки заявляли о том, что новый доступный iPhone получит имя iPhone 9, при этом в качестве примера для дизайна новинки выступит iPhone 8.