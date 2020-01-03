В США морскую пехоту России назвали одной из лучших в мире

Американский журнал The National Interest включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире вместе с аналогичными родами войск США, Великобритании, Южной Кореи и Китая, пишут «Известия».

Российские военные.

vk.com/mil

Российская морская пехота находится на втором месте рейтинга. Автор статьи пишет, что это хорошо подготовленная и боеспособной сила, которая специализируется на десантных операциях.

Возглавил рейтинг американский Корпус морской пехоты (КМП). Издание отмечает, что КМП на фоне остальных выделяется большой численностью — около 186 тыс. бойцов и около 38 тыс. резервистов по данным за 2017 год.

На третьем месте — Королевская морская пехота Великобритании. По данным журнала, этот род войск находится в состоянии постоянной боевой готовности. Его численность составляет около 7 тыс. человек.

Далее следует морская пехота Южной Кореи. Ее бойцов обучают специалисты из США. Этот род южнокорейских войск отличает довольно большая численность — около 29 тыс. человек.

На пятом месте списка — китайская морская пехота. Автор статьи указывает, что этот род войск НОАК насчитывает около 30 тысяч человек и предназначен для действий с военно-морских кораблей и баз. Журнал отмечает, что у морской пехоты Китая отсутствует боевой опыт.

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