Сколько стоит развестись?

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Государственная пошлина

В случае, когда речь зашла о стоимости бракоразводного этапа, адвокат или представитель загса напомнит разводящимся сторонам, что существует некий размер оплаты, без которого бракоразводная сделка не осуществится — пошлина, или обязательная уплата в счёт государства. Развод в загсе возможен лишь при наличии обоюдного согласия бывших супругов, отсутствии совместных детей, которым нет 18-ти; пошлину государство спишет в размере 650 рублей с каждой из разводящихся сторон.

В случае, когда развод состоялся с привлечением судебных инстанций, в частности, необходимо распределить совместно нажитое имущество, пошлина составит более высокую отметку, в зависимости от конкретной стоимости имущества. Так, оценка имущества до 20.000 рублей, потребует госпошлины в 400 рублей, до 100.000 рублей — 800 рублей, плюс 3% от стоимости, до 200.000 рублей — 3200 рублей, плюс 2%, до 1 млн. рублей — 5200 рублей плюс 1% от стоимости, боле миллиона рублей — 13200 рублей, плюс 0,5% от цены имущества. Законом запрещено взимать с разводящихся сторон госпошлину более 60 тыс. рублей.

Факторы, влияющие на стоимость развода

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Дети до 18 лет от данного брака попадают под семейный кодекс России. Он неоднозначен: конкретные факторы вынудят суд вынести вердикт в пользу первой или второй стороны бракоразвода. Товары, недвижимость, автомобили, приобретённые конкретными супругами за всё время существования брака между ними — ещё и экономические отношения. При распределении совместно приобретённого имущества процесс придержится конкретных правил, отклоняться от которых нельзя. Занятые совместно деньги подпадают под долговые обязательства, уклоняться от которых нельзя. Общими признаются не только приобретённые совместно вещи, предметы и недвижимость, но и задолженности.

Когда семейная пара завела одного или нескольких детей. Рождение ребёнка — начало новой жизни для родителей. С этого дня они отвечают за его развитие, воспитание и образование. Развод означает, что в пользу этого ребёнка один из родителей выплачивает алименты. При наличии дополнительных ограничений бракоразводный процесс затянется.

На скорость успешного бракоразводного процесса может повлиять и опыт, рейтинг и самооценка отдельно взятого адвоката. Адвокат — «самозанятая» профессия. Над ними не установлено официального начальника. Они сами ищут клиентов — подзащитных. При необходимости и возможности они нанимают бухгалтеров, секретарей, помощников — и оплачивают их работу. Определённый адвокат самостоятельно разграничивает для себя оплату со стороны подзащитной стороны. Молодой адвокат, лишь на днях справившийся со стажировкой, оценивает свои услуги по одной планке.

Значительно выше находится многоопытный адвокат, поучаствовавший в самых неординарных делах за последнюю четверть века. Его практический опыт позволяет оценить свои адвокатские услуги заметно дороже. Он неспроста повышает планку — за назначенный ценник отвечает его успешная практика. Чтобы поднять планку за свои услуги, адвокату необходимо наработать солидный стаж и историю успешно выигранных дел. Одним из показателей опыта и стажа адвоката — наличие у него адвокатской конторы с подчинёнными, работающими на него. Не последнюю скрипку в этом оркестре сыграет его раскрученность, известность в мире юридических защитников.

Успех бракоразводного процесса в некоторой степени определяется и регионом проживания. В первую очередь — стоимость услуг. Московские и питерские цены существенно выше региональных. Бывает, что у супругов, чтобы развестись, не хватает некоторой суммы, без которой их попросту не разведут. Так, в некоторых регионах за процесс в сумме могут взять порядка 20.000 рублей, в Москве же эта планка взлетает вдвое. Абсолютную верхнюю цену назвать не удастся: в первую очередь оценивается стоимость имущества, по которому рассчитывается счёт к оплате бракоразвода.

Брак, расторгаемый через суд, обойдётся в дополнительные расходы, требуемые адвокатом — от его работы и опыта зависит данная составляющая оплаты оказанного юридического сопровождения. Верхний предел суммы маркетологи условно называют бесконечностью. В Москве стоимость услуг адвоката по бракоразводному процессу составит не менее 25000 рублей на 2019 год. В чек включены юридическая консультация, составление иска, сопровождение адвокатом разводящихся супругов в суде, содействие в разделе имущества и постановление о местожительстве ребёнка после развода. Алиментная статья решается при содействии со стороны судебного пристава и равна примерно 15 тыс. рублей, без приставов — дешевле или бесплатно.

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Государственная палата адвокатов не в состоянии дать точный ответ на вопрос, каковы средние расходы разводящихся супругов на сам процесс. Это не в её компетенции. В условиях Москвы типовая расценка за услуги адвоката — порядка 45000 рублей, остальные процедуры раздела имущества встанут в 150…700 тыс. рублей. Верхний ценовой диапазон — наличие дополнительных предтечей приобретения совместно наживаемого имущества, акции компаний, лежащие в собственности обоих супругов, доли бизнеса при создании ИП или ООО, квартиры и дачи, топовые иномарки. Вывод: услуги опытных и раскрученных адвокатов оплачиваются лишь богатыми и влиятельными людьми. Простые граждане часто обходятся без адвокатской помощи. Бесконечностью данную сумму не назовёшь — но до миллиона она стоит.

Распределяя имущество, супруги сталкиваются с оценкой его стоимости. Без экспертизы не обойтись. Наличие недвижимости за границей или долевое участие в деятельности компании накладывает дополнительные ограничения на бракоразводное дело. Кредитные обязательства и долевое распределение супругов по вкладам, имеющимся в банке, купленным драгметаллам и т. д. — ещё одно бремя, подлежащее скорейшему разрешению. В особо сложных эпизодах бракоразводная бюрократия затягивается до полутора лет. Затягивание дела о расторжении брака по времени вызовет дополнительную оплату за каждое слушание дела в присутствии адвоката — бывают, что одно дело растягивается на двух и более судебных заседаний. Оплата адвоката за каждое судебное заседание — не менее 7,5 тысяч рублей. Раскрученные адвокаты берут значительно больше указанной суммы.