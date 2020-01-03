Названы 5 бесплатных мобильных приложений наиболее полезных для водителей в России

С ростом по популярности смартфонов растет и популярность различных приложений. Их использование помогает во многих вопросах. К тому же, приложения создаются под различные потребности. Есть и мобильные приложения для водителей. Эксперты отобрали пять бесплатных приложений, которые помогут водителю. Самое популярное приложение для водителей в нашей стране – Яндекс.Навигатор. оно предоставляет информацию об оптимальных маршрутах. В качестве дополнительных опций — голосовое управление, предупреждения о заторах и авариях, а также камерах фиксации нарушений ПДД. Но для использования всех его функций необходим все же интернет, пишет АвтоВзгляд.

2GIS – это приложение, которое позволяет работать с картами в офлайн-режиме. Важно лишь регулярно их обновлять, если есть необходимость отправиться туда, где могут быть проблемы с мобильным интернетом. К тому же данное мобильное приложение предоставляет информацию о барах, ресторанах, магазинах и прочих организациях.

Многие водители положительно оценивают приложение REDIGO. Но предоставляет не только доступ к картам, но, по сути, является туристическим путеводителем по многим странам мира. К тому же этот софт предоставляет информацию о получении виз и публикует актуальные курсы валют.Для поиска автосервиса можно воспользоваться приложением UREMON. Этот агрегатор позволяет подобрать автосервис по марке и модели, рейтингу СТО на основе пользовательских отзывов и цене. В его базе более 16 тыс автосервисов России, Казахстану и Беларуси. К тому же через это приложение можно заказать эвакуатор. Приложение МАРСАМ – это мобильный радар-детектор. Также этот сервис открывает информацию о камерах фиксации нарушений ПДД и прочих дорожных предупреждений, которая есть в сети. Софт отлично дружит с другими навигационными утилитами, умеет работать самостоятельно. К тому же он предоставляет информацию о «пробках», ремонте и объездах.