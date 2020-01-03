Индийские эксперты назвали продукты, эффективно очищающие легкие

Чтобы сохранить здоровье, важно правильно питаться. Ученые уже не раз заявляли, что «здоровые» продукты не просто дают организму энергию, но и обеспечивают его полезными витаминами и минералами. Многие продукты помогают организму избавиться от проблем, которые возникают при воздействии негативных факторов. Так, индийским ученым удалось выяснить, какие продукты эффективно очищают легкие, пишет портал Актуальные новости.

Также полезна для легких тыква, поскольку она богата бета-каротином, который борется со свободными радикалами, повышает стрессоустойчивость, укрепляет иммунитет, защищает от радиации, электромагнитного излучения и отравлений химическими веществами. Для здоровья легких полезны также апельсины, поскольку в них много витамина С, а он улучшает функции органов воздушного дыхания. Аскорбиновая кислота при этом задействована во многих важных процессах организма, участвуя выработке коллагена, тирозина, серотонина. Сохраняют здоровье легких и листовые овощи. Как показало исследование, они богаты фолатами, которые предотвращают обструктивные заболевание легких, такие как астма, хронический бронхит и эмфизема. Для здоровья легких полезно употреблять фасоль и чечевицу, поскольку они богаты белком, который необходим для транспортировки кислорода из легких в ткани организма и выведению токсинов из организма. Полезен для легких и темный шоколад. Он содержит много антиоксидантов, которые противодействуют любым повреждениям, вызванным окислением клеток тела. Также индийские эксперты советуют употреблять чай с листом гуавы, имбирем и медом. Этот напиток помогает в борьбе с любыми бронхиальными инфекциями.