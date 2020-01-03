Какие будут изменения в России с 1 января 2020 года

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МРОТ увеличится с 01.01.2020 до 12130 рублей. Это означает повышение окладов, и в конечном итоге ожидается увеличение размера заработных плат. Региональные минимальные размеры оплаты труда могут отличаться от федеральных, но не могут быть ниже.

В то же время работодатели имеют право подать отказ от участия в региональном МРОТ и тогда они руководствуются суммой, установленной по РФ. Ситуация с получением на руки заработной платы ниже МРОТ тоже нормальна, так как после налоговых вычетов сумма дохода понижается.

Пособия на детей

С 1 января 2020 года в России изменятся диапазоны незафиксированных сумм выплат на детей. Размеры этих пособий будут представлены в следующих рамках:

Выплаты по беременности и родам будут рассчитываться в диапазоне от 55830,6 до 322191,8 рублей;

Пособия на детей до года и шести месяцев будут варьироваться от 4852 рублей до 27 984,66 рублей;

Выплаты на детей возрастом от года и шести месяцев до трех лет будут вычисляться с учетом ряда показателей, среди которых семейных доход, наличие других детей, размер ПМ региона проживания.

Пособие по уходу за ребенком 1,5-3 лет с 1 января 2020 года доступны тем, кто родил после 01.01.2018 года.

Расчет размера пособия производится в следующем порядке: сумма ежемесячных доходов семьи за последний год до момента подачи заявления делится на 12. Получившуюся сумму нужно разделить на количество членов семьи. Итоговую цифру следует сравнить с прожиточным минимумом своего региона за период с апреля по июнь предыдущего года. Когда она меньше ПМ – семья имеет право на пособие. Сумма самой выплаты соответствует размеру регионального прожиточного минимума, установленного для несовершеннолетних граждан.

Материнский капитал

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В будущем году ожидается индексация материнского капитала с коэффициентом 1,03. После прибавки его сумма составит с 01.01.2020 466617 рублей. Сертификат на материнский капитал выдается семьям, в которых в период с 01.01.2007 по 31.12.2021 год родился или родится (усыновлен или будет усыновлен) 2-й и последующие дети. Оформление документов для получения сертификата на данную выплату происходит через любой государственный сервис или непосредственно в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации.

Материнский капитал получить можно только единожды за все время. Следовательно, за третьего, например, ребенка, сертификат выдается только в том случае, если он не оформлялся на предыдущего. Что касается индексации, то она распространяется также только на тех, кто еще не оформил данный документ. То есть для тех, кто уже получил свой маткапитал или сертификат на него, имеющаяся в распоряжении сумма останется прежней.

Трудовая пенсия

Повышение трудоспособного возраста – тема, которая бурно обсуждалась последнее время. С 01.01.2020 года для женщин возраст выхода на заслуженный отдых вырастет до 56 лет, для мужчин до 61 года. Для тех, кто выходит на пенсию в 2020 году, предусмотрена льготная адаптация, позволяющая выйти на пенсию в 55 лет и 6 месяцев, то есть на полгода раньше.

Для тех, кто уже является пенсионером, повысятся выплаты:

Сумма повышения будет равна 6,6 %, что на 2,8 % выше инфляции, которая прогнозируется на будущий год. Повышенная пенсия будет начисляться сразу же, начиная с января. Но такое повышение коснется лишь выплат для пенсионеров, ушедших на покой. Для тех, кто продолжает работать, произойдет только повышение стажевого коэффициента. 1 индивидуальный пенсионный коэффициент станет равен 93 рублям. Фиксированная выплата будет равна 5686,15 рублей. За иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи) пенсионеры будут получать надбавку в размере 1895,42 рубля за каждого. Для тех, кто работал в условиях крайнего севера, предусмотрена надбавка 2843,13 рублей, для пенсионеров, работавших в регионах, приравненных к крайнему северу — 18 95,42 рубля. За стаж, копившийся во время работы в сельской местности, будет доплачиваться надбавка 1421,56 рублей. За достижение 80 лет к пенсии будет прибавляться 5686,25 рублей.

Налогообложение

В связи с изменениями сумм минимальных размеров оплаты труда по Российской Федерации и в регионах, изменится и сумма налогов, которые предприятия выплачивают в пользу государства. В то же время будут и послабления. Например, с предпринимателей, не являющихся гражданами РФ с 01.01.2020 году, будут взиматься 13% подоходного налога.

Для индивидуальных предпринимателей выплаты в ПФР увеличатся до 32448 рублей, а в фонд ОМС до 8426 рублей. В то же время взносы с будущего года можно будет пересчитать с учетом расходов, чего не было возможности сделать прежде.

Налогообложение самозанятого населения будет расширено по всем регионам. Список тех, кого это коснется, уже опубликован, налог составит 6% от дохода Ограничением является порог в 2,4 миллиона рублей в год.

Образование

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С 01.01.2020 начнет действие окончательная редакция образовательных стандартов. В учебном процессе в обязательном порядке станет использоваться современная литература, содержащая максимальный объем тематической информации. Учителя в будущем году получат разгрузку по отчетности и будут обязаны вести и заполнять только четыре основных документа.

С 01.01.2020 ожидаются изменения в Российской системе привлечения молодых специалистов для работы в школах. Будет продолжена работа в этом направлении по целевым программам, разработанным ранее, а также обещается применение новых методов повышения привлекательности профессии учителей.

Правила дорожного движения

Несмотря на необходимость внесения изменений в ряд положений о правилах дорожного движения, в 2020 году они в силу еще не вступят. Хотя на данный момент уже находятся в разработке: