Астрофизики обнаружили гигантское водородное кольцо вокруг далекой галактики

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Астрофизики обнаружили гигантское водородное кольцо вокруг далекой галактики

Ученые из Индии посредством радиотелескопа Giant Metrewave Radio Telescope, диаметр антенны которого равен 45 метров, увидели плотное гигантское кольцо из водорода, окружившее далекий мир. Речь идет о галактике, расположенной от Земли на расстоянии 260 миллионов световых лет. Об открытии сообщает «Индикатор» со ссылкой на Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Ученые и ранее знали, что в галактике AGC 203001 очень много нейтрального водорода. Обычно он находится в тех областях, где идет активное звездообразование. Но таковых в галактике AGC 203001 не было. Поэтому астрофизики прибегли к помощи радиотелескопа GMRT, чтобы получить представление о распределении водорода по этой галактике.

Результат удивил, притом сильно. Выяснилось, что большая часть нейтрального водорода сосредоточена в гигантском кольце. Ученые просчитали его диаметр и были удивлены вдвойне — речь о 380 тысяч световых лет. Для сравнения: это в четыре раза больше, нежели диаметр Млечного Пути.

Астрофизики обнаружили гигантское водородное кольцо вокруг далекой галактики

Современная наука знает только об одном подобном объекте — о Кольце Льва. Оно также из водорода, но вращается одновременно вокруг двух галактик в созвездии Льва. Расположено оно на расстоянии 650 тысяч световых лет от нашей планеты.