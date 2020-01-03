Магнитные бури в январе 2020 года: расписание и неблагоприятные дни

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие, поэтому метеозависимые люди стараются следить за информацией о том, когда они ожидаются. Составить точный прогноз магнитных бурь сложно. Ученые регулярно обновляют календарь магнитных бурь, предоставляя информацию на месяц вперед. Но они отмечают, что просчитывают лишь вероятность магнитных бурь и их возможную силу. Поэтому возможны внезапные магнитные бури, а их сила может отличаться от прогнозируемой. Исходя из прогнозов на январь 2020 года, можно говорить о том, что этот месяц будет относительно спокойным. Не ожидается затяжных магнитных бурь. Но в середине января ожидаются относительно сильные магнитные бури. Читайте на Информинг.Ру: Ученые нашли растение, которое успешно борется с раком Первые всплески солнечной активности ожидаются уже после 3 января. Магнитосфера может заявлять о себе до 5 января. Но это будут слабые геомагнитные возмущения.

9 и 10 января ожидается геомагнитное возмущение до 4 баллов. Сильные магнитные бури в январе 2020 года прогнозируют на 14 и 15 января. Слабые колебания магнитного поля Земли возможны также в период с 27 по 29 января. Эксперты говорят о том, что защититься от магнитных бурь сейчас невозможно. Поэтому многие люди ощущают геомагнитные возмущения. У них ухудшается самочувствие, возникает тревожность, может также быть бессонница. В период магнитных бурь могут обостряться хронические заболевания, особенно болезни сердечно-сосудистой системы. Нередко при магнитных бурях возникают сильные головные боли, может также ощущаться слабость, снижается работоспособность. Чтобы снизить влияние магнитных бурь на самочувствие следует соблюдать ряд рекомендаций. Эксперты советуют в такой период избегать сильных физических, умственных и эмоциональных нагрузок. Перед магнитными бурями желательно наладить режим работы и отдыха. Взрослому организму нужен стабильный восьмичасовой сон, а также полноценное питание для поддержания физического здоровья.Важно также следить за питанием. Лучше не употреблять жирную, соленую и острую пищу. Следует отказаться также от алкоголя и курения, поскольку они могут увеличить нагрузку на организм. Яндекс Дзен