Бригада строителей испортила дорогую сантехнику Тани Терешиной

Уже больше года певица и ее супруг, бизнесмен Олег Курбатов, делают ремонт в собственном таунхаусе в Одинцовском районе. Татьяна пригласила «СтарХит» в гости, чтобы показать, что у них уже получилось.

Хозяйка показала, как выглядят ее хоромы, отметив при этом, что с ужасом вспоминает время проведения ремонтных работ.

«Одна из спален, выполненная в красных тонах, выглядит немного пафосно, зато оригинально, — смеется 40-летняя артистка. — Днем из-за солнца она становится сочной, переливается всевозможными цветами, а вечером обретает атмосферу сексуальности. Даже если плотно закрыть шторы, могу спокойно ориентироваться тут в кромешной тьме».

Всю мебель знаменитость заказывала в России, лично подбирая интерьер в каждой комнате. Однако столкнулась и с неприятностями. «Вообще, сейчас ремонт страшно вспоминать, он еще пришелся на период моей второй беременности, — вздыхает наша героиня. — Одна из бригад испортила новую ванну. Установили ее и сливали туда цемент. Пришлось выкидывать сантехнику, ломать плитку на полу и пробивать слив, потому что он оказался закупорен намертво!»

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Любимое место семьи Татьяны — гостиная. Звезда давно мечтала объединить ее с кухней, сделав свободное пространство. «Оказалось, лучше всего колдовать за плитой получается у супруга, — продолжает Терешина. — Он мастерски готовит плов. Я люблю пасту, а мама — пельмени. Олег еще и папа замечательный, порой волнуется за сына больше, чем я. Переживает, что Арсений может удариться об угол или что-то проглотить. Поэтому не сводит с него глаз!»

Татьяна не скрывает: чтобы держать дом в чистоте, прибегает к услугам помощницы. «Если ее вдруг нет, начинаю паниковать, — говорит певица. — Просто я не умею одновременно убираться и следить за детьми. Пока наведешь марафет в одном месте, малыши устроят хаос в другом. Что скажу как мама двоих? Арисек была неспокойным ребенком, а Арсюша — наоборот. Единственная сложность, сейчас дочку необходимо возить на множество занятий, приходится отлучаться от сыночка».

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Напомним, экс-солистка группы HI-FI стала мамой во второй раз в середине января, так что совсем скоро Арсению исполнится год. Дочь певицы родилась, когда та находилась в отношениях с телеведущим Славой Никитиной, который общается с малышкой. Олег, в свою очередь, пркрасно ладит с падчерицей. «Когда Олег приходит домой, дочка сразу же бежит к нему на руки. У них доверительные отношения, я рада этому! Мне важно, чтобы мой мужчина стал другом для моего ребенка. У Олега это получилось!» — как-то делилась Терешина.

Фото: Максим Ратников