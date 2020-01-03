Орландо Блум спас Кэти Перри от затяжной депрессии

Орландо Блум и Кэти Перри вместе уже почти четыре года. Отношения с актером помогли артистке справиться с психологическим кризисом. В тот период звезда находилась на грани нервного срыва, и даже врачи не могли помочь ей в борьбе с депрессией.

35-летняя Кэти Перри на публике всегда выглядит веселой и взбалмошной. Артистка обожает яркие наряды, да и в клипах часто появляется в необычных образах. А вот реальная жизнь звезды далеко не всегда похожа на красочный карнавал.

Около пяти лет назад Кэти столкнулась с депрессией. Тогда певица пыталась справиться с симптомами всеми возможными способами: она консультировалась с психологами, прибегала к использованию духовных практик и лекарств, но ничего не помогало. Отчаявшись Перри, потеряла смысл жизни, но после знакомства с Орландо Блумом депрессия стала отступать.

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«Я ходила на терапию, проходила процесс Хоффмана, обращалась к растительной медицине. У меня есть партнер, который также постоянно занимается поиском баланса, и он все это время находился со мной в духовном путешествии. Он мой якорь. Он настоящий. И он мой фанат номер один», — рассказала певица.

Напомним, что Кэти и Орландо познакомились на премии «Золотой глобус» в 2016 году. Они сразу нашли общий язык, а вскоре журналисты стали все чаще и чаще замечать парочку на свиданиях. В 2017-м влюбленные неожиданно расстались: тогда среди причин разрыва называлась измена Блума. Несмотря на это, они продолжали общаться, а несколько месяцев назад Перри и вовсе сообщила о помолвке.

По словам артистки, эти отношения отличаются от всех остальных, которые были в ее жизни. С возрастом у Кэти произошла переоценка ценностей, поэтому она стала гораздо серьезнее относиться к мнению и чувствам партнера.

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«Любовь отличается от романа тем, что она не приходит в 20 лет. Любовь — это партнерство, дружба и способность быть для кого-то его абсолютным зеркалом. Орландо похож на мудреца. Когда мы впервые встретились, он сказал, что мы вытянем яд друг из друга, и мы действительно это делаем. Это утомительно, но мы несем друг за друга ответственность», — призналась звезда.

Сейчас симптомы депрессии не беспокоят певицу. По мнению Кэти, тоска и апатия — проблемы, с которыми никогда не стоит мириться. «Мне пришлось проделать большую умственную, духовную и эмоциональную работу. Самая большая ложь, которую нам когда-либо говорили — то, что что артистам надо страдать, чтобы творить. Я не хочу страдать, чтобы писать песни», — подчеркнула Перри.

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За плечами о Кэти уже есть один неудачный семейный опыт: ее брак с Расселом Брендом закончился скандалом. Тогда экс-супруг Перри заявлял, что она является самым пустым человеком из всех, кого он знал. А вот Орландо Блум смог сохранить дружеские отношения с бывшей женой Мирандой Керр. Сейчас их общий сын Флинн проводит много времени с папой.

В интервью для журнала Vogue India Кэти призналась, что является абсолютно счастливым человеком. Поклонники же уверены, что в 2020 году артистка наконец-то выйдет замуж за Орландо Блума и окончательно распрощается с симптомами депрессии.

Фото: Getty Images