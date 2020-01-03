В Турции в 2019 году было арестовано 13 журналистов и 82 задержаны

В целом в течение года турецкие журналисты предстали перед судом 733 раза, пишет Turkish Minute.

Надо сказать, что Яркадаш регулярно готовит доклад под названием «Нарушения прав СМИ» в конце каждого месяца и каждого года. Бывший депутат Народно-республиканской партии (НРП) назвал 2019 год «мрачным» для представителей средств массовой информации.

В своём докладе экс-парламентарий рассказал, что в конце 2019 года в турецких тюрьмах находилось около 150 журналистов, в то время как 170 человек были уволены с работы по разным причинам. По его словам, давление на журналистов страны, вероятно, продолжиться и в 2020 году.

«Мы можем изменить эту мрачную и печальную картину только объединив наши усилия», — добавил он.

Напомним, что после неудавшейся попытки государственного переворота, предпринятой в Турции в июле 2016 года, десятки критически настроенных журналистов были арестованы и закрыты сотни средств массовой информации.