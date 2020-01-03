Составлен топ-10 самых популярных дизельных автомобилей в Росиии

За 11 месяцев 2019 года в России было продано 123,7 тыс. новых легковых автомобилей с дизельным двигателем – на 1% больше, чем за январь—ноябрь 2018 года. Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные дизельные автомобили на российском рынке.

Возглавил рейтинг внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, на дизельных модификациях которого за отчетный период остановили свой выбор 8,4 тыс. россиян (-5%). Второй результат показал кроссовер Renault Duster (6,6 тыс. ед., +1%), а замкнул тройку лидеров кроссовер Hyundai Santa Fe, «дизельные» продажи которого выросли на 54% до 6,2 тыс. единиц.

В ТОП-10 самых популярных в России автомобилей с дизельными двигателями по итогам января—ноября 2019 года также вошли: Mitsubishi Pajero Sport (6,1 тыс. ед.; -15%), Skoda Kodiaq (5,5 тыс. ед.; +51%), Volkswagen Tiguan (5,5 тыс. ед.; -13%), KIA Sorento Prime (5,4 тыс. ед.; -15%), BMW 5-Series (4,8 тыс. ед.; +31%), Toyota Land Cruiser (4,5 тыс. ед.; -17%) и BMW X5 (4 тыс. ед.; -2%).