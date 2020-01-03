Банкир рассказал, как часто россияне меняют машины

Российские автолюбители меняют машины в среднем один раз в шесть лет. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал председатель правления «Русфинанс банка» Сергей Озеров.

Решающими факторами, больше всего влияющими на решение о покупке автомобиля, по словам банкира, являются программы господдержки и маркетинговые акции от автопроизводителей и дилеров, за счет которых, как правило, и реализуется накопленный спрос.

Также он отметил, что запланированные мероприятия, влекущие рост цен, тоже стимулируют к покупке новых машин. Так было, например, в ноябре-декабре 2018 года, когда россияне стали активнее покупать автомобили, чтобы успеть до повышения НДС.

Говоря о будущем рынка автокредитования в России, Озеров заявил, что он и дальше будет расти вследствие «охлаждения рынка новых автомобилей» и развития этого сегмента [продаж] дилерами.